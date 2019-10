Ronaldo scoret nummer 700 til ingen nytte

Cristiano Ronaldo scoret karrierens 700. mål, men kunne ikke hindre at Portugal røk 1-2 for Ukraina i EM-kvalifiseringen i fotball mandag.

Med seieren er Ukraina klare for neste års EM-sluttspill. Luken ned til tabelltoer Portugal i EM-kvalifiseringens gruppe B er på åtte poeng, mens Serbia følger poenget deretter.

For Portugal betyr mandagens tap at EM-billetten på ingen måte er sikret. Trøsten for Cristiano Ronaldo og lagkameratene er samtidig at seier mot Litauen og Luxembourg i de to siste kampene gir plass i sluttspillet neste sommer.

Mandag satte målgarantisten Ronaldo inn karrierens 700. scoring da han fikk muligheten fra straffemerket 18 minutter før full tid. Da sto det 2-0 til Ukraina etter scoringer av Roman Jaremtsjuk og West Ham-profilen Andrij Jarmolenko.

Straffesituasjonen førte i tillegg til at hjemmelagets Taras Stepanenko fikk sitt andre gule kort. Dermed øynet portugiserne for alvor håp om poeng med én mann mer på banen i avslutningen.

Ukraina red imidlertid av stormen og innkasserte EM-billetten.

Cristiano Ronaldos mål var for øvrig hans 95. på landslaget. Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP har ingen fotballspiller i verden scoret flere landslagsmål enn iranske Ali Daei. Han endte på 109.

Den rekorden har Ronaldo i sikte.

