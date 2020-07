Ronaldo sin luksuriøse feiring fortsetter:- Kjøper eksklusiv bil til 100 millioner kroner

Den kostbare feiringen av Serie A-tittelen fortsetter for Cristiano Ronaldo.

Først kjøpte Ronaldo seg en yacht for 65 millioner kroner, nå skal han angivelig ha kjøpt en Bugatti til rundt 100 millioner kroner.

Superbilen det skal være snakk om er en Bugatti Centodieci, som det bare skal finnes ti eksemplarer av i verden, og som skal ha blitt tilpasset Ronaldo etter hans behov, skriver Daily Mail.

Slik ser den nye bilen til Ronaldo ut:

Grunn til å feire

Bilen blir ikke levert til det portugisiske ikonet før årsskiftet, men kjøretøyet skal være offisielt kjøpt, skriver den engelske avisen.

Selv om Ronaldo drar feiringer litt lengre enn de fleste, så har han god grunn til å feire. Forrige søndag kunne nemlig Ronaldo og hans lagkamerater juble for seriegull for Juventus, det niende på rad.

GOD SESONG: Cristiano Ronaldo vant nylig Serie A med Juventus. Foto: Alberto Lingria (Reuters)

Og Ronaldo kan også kaste på seg et glis for egne prestasjoner denne sesongen. Med en serierunde igjen står portugiseren med 31 mål i Serie A, og nylig ble han den første til å score over 50 mål i både Premier League, La Liga og Serie A.

Bugattien Ronaldo koster på seg nå er kanskje den dyreste bilen for hans del, men definitivt ikke den første. 35-åringen har kjøpt åtte Ferrarier, flere Rolls Royce, BMWer og McLarens opp gjennom årene, før han nå skal kjøre rundt i en Bugatti, skriver Daily Mail.

Både båt og bil

Den nye bilen til Ronaldo har en maksimal hastighet på 380 km/h, og går fra 0 til 100 km/t på 2,4 sekunder, noe som helt sikkert vil misunne enhver bilentusiast.

Det nye bilkjøpet kommer like etter at det ble klart at den tidligere Manchester United og Real Madrid-spissen har kjøpt seg en ny luksusyacht til 65 millioner kroner.

Båten er en spesialtilpasset Azimut på 90 fot og hensikten med kjøpet var å ta med hele familien på sommerferie. Ronaldos kjæreste Georgina delte flere bilder i sosiale medier av turen med den nye yachten.

Ronaldo og Juventus avslutter Serie A-sesongen på lørdag hjemme mot Roma. Og fredag 7. august venter returkampen i åttedelsfinalen i Champions League mot Lyon. Det franske laget leder 1-0 før returkampen i Italia.