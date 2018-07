Ronaldo spiller ikke mot Real Madrid i treningskamp

Den portugisiske fotballstjernen Cristiano Ronaldo er ikke med på Juventus' treningsleir i USA.

Juventus skal delta i treningsturneringen International Champions Cup i sesongoppkjøringen. Der skal italienerne møte blant andre Ronaldos tidligere klubb Real Madrid. Det skjer uten Juventus' nye stjernespiller, bekrefter klubben overfor ESPN.

Ronaldo ble offisielt presentert i sin nye klubb mandag denne uken. 33-åringen vil begynne treningen 30. juli.

Treningskampen mot Real Madrid spilles 4. august i Maryland, men da befinner Ronaldo seg på Juventus' treningsanlegg i Italia.

Klubben oppgir ikke hvorfor portugiseren ikke er med til USA.

En årsak kan være visumtrøbbel. Tirsdag kom det fram at Manchester United-spiller Alexis Sánchez ble nektet visum til klubbens treningsleir i USA. I februar ble Sanchez ilagt en betinget fengselsdom på 16 måneder for skattefusk i Spania. Ronaldo har fått en tilsvarende dom på to år.

Juventus regner med at Ronaldos første kamp blir den tradisjonelle vennskapskampen mot klubbens ungdomslag, som spilles i Villar Perosa den 12. august.

Serie A-sesongen sparkes i gang 19. august.

