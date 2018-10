Ronaldo takker nei til Portugal

Cristiano Ronaldo blir ikke å se i Portugal-trøya resten av 2018. Det melder portugisiske medier.

Ronaldo spilte ikke Portugals kamp mot Kroatia eller i Nations League-kampen mot Italia i september.

Årsaken skal ha vært at han ville komme seg til rette i sin nye klubb Juventus. Nå melder portugisiske medier at Juventus-stjernen takker nei til de to neste landslagssamlingene.

Et av nettstedene som melder om Ronaldos nei til Portugal er nettstedet MaisFutebol, som skriver at Ronaldo har bedt om å ikke bli tatt ut til Portugals kamper i oktober og november.

I sin rapport hevdes det at Ronaldo har gjort det klart at han er involvert i en «spesiell» situasjon som også omtales som et «engangstilfelle».

Les mer: Ronaldo med åpent brev til Real Madrid-fansen

Som kjent, så har Las Vegas-politiet gjenopptatt etterforskning av Cristiano Ronaldo etter at han nylig ble anklaget for å ha voldtatt en kvinne i 2009.

Juventus-spilleren har selv avvist alle anklagene om at han skal ha voldtatt Kathryn Majorga (34) i Las Vegas for ni år siden.

De skriver at 33-åringen tok valget etter å ha vært i et møte med landslagstrener Fernando Santos og fotballpresident Fernando Gomes. Der skal partene ha blitt enige om at det lureste er at Ronaldo ikke blir tatt ut på landslaget.

Også storavisene Récord, A Bola og O Jogo melder om at Juventus-angriperen har valgt å ta en pause fra det portugisiske landslaget.

Portugisiske aviser gjør det klart at Ronaldo ikke har valgt å legge opp på det portugisiske landslaget, men at han ikke ønsker å bli tatt ut til flere landskamper i 2018. Det er ventet at han er tilbake for Portugal i 2019.

Det betyr at Ronaldo går glipp av to oppgjør mot Polen, samt et oppgjør mot Skottland og Italia.

Ronaldo ble europamester med Portugal i 2016. Han har vært i hardt vær den siste uken etter at en kvinne har anklaget ham for voldtekt.

(©NTB)

Mest sett siste uken