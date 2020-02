Ronaldo tangerte rekord i Serie A

Står likt med to andre storscorere etter fulltreffer mot bunnlaget.

SPAL - JUVENTUS 1-2:



Med mål i sin ellevte seriekamp på rappen bidro Cristiano Ronaldo (35) ikke bare til at Juventus holder stand på toppen av tabellen.

Scoringen i første omgang borte mot sisteplasserte SPAL gjorde også at portugiseren tangerte en gjev rekord, nemlig den for antall Serie A-kamper på rad (i samme sesong) med scoring.

Nå deler tre spillere, Cristiano Ronaldo, Gabriel Batistuta og Fabio Quagliarella den gjeldende rekorden.

Alle har funnet veien til garnet i motstandermålet i elleve strake kamper.

Batistuta klarte samme bragd for Fiorentina i sesongen 1994-95, mens evigunge Quagliarella gjorde det samme for Sampdoria i sin vanvittige fjorårssesong i genoaklubben.

Etter en times spill på Stadio Paolo Mazza i Ferrara ordnet Aaron Ramsey det andre målet i kampen for Juventus.

Andrea Petagna reduserte etter 69 minutter på et straffespark. Petagna ble nylig Napolis eiendom, men spiller for SPAL ut sesongen på lån. Et viktig poeng i kampen for å overleve i Serie A klarte hjemmelaget likevel ikke å få med seg

Med en oppskriftsmessig seier økte Juventus avstanden til sine nærmeste konkurrenter før serierunden fullføres.

Lazio, Inter og Atalanta spiller sine kamper søndag.

