Ronaldo tilbake fra virus-isolasjon med et smell

Cristiano Ronaldo kom rett fra koronakarantene og scoret to ganger da Juventus slo Spezia 4-1 i italiensk fotball søndag.

Ronaldo testet positivt på koronaviruset 13. oktober og måtte stå over en rekke kamper for Juventus. Søndag var han tilbake på banen etter å ha sittet isolasjon i mer enn to uker.

Portugiseren startet riktignok på benken, men etter 56 minutters spill ble han sendt på banen av trener Andre Pirlo. Da var stillingen 1-1 og Juventus jaktet mål.

Tre minutter senere kom uttellingen. Álvaro Morata fant Ronaldo i bakrom, og alene med keeper var han iskald. Ronaldo rundet Spezia-målvakten og trillet ballen inn i det åpne målet.

Deretter la Adrien Rabiot på til 2-0, før det igjen var Ronaldos tur til å innta hovedrollen. Portugiseren satte inn 4-1 fra straffemerket etter 77 minutters spill.

Dermed står 35-åringen med fem mål på de fire kampene han har spilt i Serie A denne sesongen.

Juventus er tabelltoer og fire poeng bak ledende Milan etter seks serieomganger.

