Ronaldo tok igjen Zlatan med måldobbel

Cristiano Ronaldo scoret målene da Juventus slo Cagliari 2-0 i italiensk Serie A lørdag. Dermed tok han igjen Zlatan Ibrahimovic på toppen av måljegerlista.

Den 35-årige portugiseren og den 39-årige svensken har åtte seriemål hver så langt i sesongen. Tittelforsvarer Juventus er nå bare ett poeng bak serieleder Milan, men søndag har både Milan og Zlatan sjansen til å dra fra igjen i bortekampen mot Napoli.

Ronaldo scoret sine mål med noen minutters mellomrom i slutten av første omgang.

Midtstopper Matthijs de Ligt spilte sin første kamp for sesongen etter en skulderoperasjon, og Alex Sandro kom inn for Juventus i sitt comeback etter skade.

Tilbake med mål

Tidligere lørdag scoret Ciro Immobile i sitt comeback etter koronakarantene da Lazio vant 2-0 over Crotone. Immobile, som forrige sesong vant Gullstøvelsen som fremste måljeger i europeisk fotball, nikket inn Marco Parolos innlegg i første omgang. Etter pause assisterte han ved Joaquin Correas scoring.

Immobile har hatt tre uker med vekselvis positive og negative koronaprøver.

– Hele greia var veldig vanskelig. Jeg trodde jeg var klar igjen, og så fikk jeg en ny positiv prøve, sa han.

– Ciro er en leder for oss og scoret et flott mål. Vi vant mot et godt lag i dag, sa Lazio-trener Simone Inzaghi.

Markering mot vold

Atalanta måtte nøye seg med 0-0 mot Spezia.

Spillere og dommere i Serie A opptrer denne helgen med et rødt merke på kinnet som tegn på støtte til FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

