Ronaldos agent forteller om United-overgangen: - Ferguson var den eneste som ville ha ham med en gang

Flere av Europas stormakter skal ha flokket seg rundt den unge portugiseren i 2003.

Cristiano Ronaldos fotballkarriere er en av tidenes mest sagnomsuste og meritterte, men mange hevder at den startet på Old Trafford. Selv om han kanskje virkelig ble kjent i Manchester United, måtte de rødkledde kjempe for hans signatur.

Ifølge The Mirror skal Liverpool og Arsenal ha vært to av klubbene som jaget signaturen til den unge portugiseren, og det har også blitt ryktet at Juventus var meget interesserte.

I 2003 var det uansett Manchester United, som jaktet en erstatter for David Beckham som hadde dratt til Real Madrid, som trakk det lengste strået. 18-åringen fra Funchal på Madeira var deres nye nummer syv.

- Ville satse

Historien kunne uansett ha vært ganske annerledes, ifølge Ronaldos agent, Jorge Mendes. Han forteller at United-trener sir Alex Ferguson var villig til å gjøre noe litt uventet:

- Alle klubber ønsket ham, men de ville sende ham tilbake til Sporting på lån i ett år. Den eneste som virket å være klar til å satse på ham fra første øyeblikk var sir Alex Ferguson, sier Mendes i et intervju med SportBusiness.

NÆRT: Cristiano Ronaldo og Jorge Mendes har et nært forhold. Foto: Fabio Ferrari (AFP)

- Min beslutning, uten et sekunds betenkningstid, var at Manchester United var det beste valget for ham. Jeg er sikker på at dersom Cristiano hadde blitt i Sporting så hadde han ikke spilt halvparten så mange kamper som han gjorde i Manchester den første sesongen.

Ronaldo blendet Old Trafford-publikummet fra første stund, og ble kåret til årets spiller av supporterne i sin første sesong i den helrøde drakten.

Historien om Ronaldo og Manchester United går tilbake til en treningskamp i sesongoppkjøringen til 2003/2004-sesongen der United spilte mot blant andre Sporting Club.

Der danset og driblet en purung Ronaldo rundt Uniteds forsvarere, og Ferguson skal ha vært såpass imponert at han gjorde det klart at han ville ta med seg portugiseren til Old Trafford.

- Jeg har alltid sagt at treneren er den aller viktigste brikken i enhver overgang. Cristiano Ronaldo er det perfekte eksemplet på dette, sier Mendes, som blant annet representerer spillere som João Félix, James Rodríguez og Ederson.

Merittert

Mellom 2003 og 2009 herjet Cristiano Ronaldo på Old Trafford, og sammen med Wayne Rooney skapte han en duo satte skrekk i ethvert forsvar på kontinentet på 2000-tallet.

Mellom 2006 og 2008 vant de Premier League tre år på rad, og i 2008 var Ronaldo med å vinne Uniteds første Champions League-tittel siden 1999, da Chelsea ble slått i finalen i Moskva.

For Ronaldos del kronet han et fantastisk 2008 med å vinne Gullballen, og bli kåret til verdens beste spiller. Dette var første gangen i løpet av sin karriere han fikk denne utnevnelsen.

FEM GANGER: Cristiano Ronaldo har vunnet Champions League fem ganger. Foto: Pavel Golovkin (AP)

Den skulle han få ved flere anledninger da han forlot Manchester United etter den tapte Champions League-finalen mot Barcelona i Roma i 2009. Veien gikk videre til Real Madrid, som knuste den daværende verdensrekorden, da de betalte det som ble rapporter å være 80 millioner pund for Ronaldo sommeren 2009.

I Madrid stoppet Ronaldo på 450 mål på 438 kamper, og er med det tidenes mestscorende for de hvitkledde. Han sikret seg også fire Champions League-titler med klubben før ferden gikk videre til Juventus.

I skrivende stund er 35-åringen fortsatt i Torino-klubben, der han var med å vinne Serie A forrige sesongen. Han er per nå den eneste spilleren som har vunnet toppdivisjonene i England, Spania og Italia.

Cristiano Ronaldo kan også vise til suksess med det portugisiske landslaget. Han var med å vinne nasjonens første EM-tittel i 2016, og med sine 99 scoringer er han også nasjonens mestscorende gjennom alle tider.

