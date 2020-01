Ronny Deila ansatt som trener i New York City FC

Under en måned etter at Ronny Deila forlenget kontrakten med Vålerenga, er han klar som trener for MLS-klubben New York City.

Han har undertegnet en treårskontrakt med den tidligere klubben til Mikkel «Mix» Diskerud» og Jo Inge Berget. Det skjer etter tre år som Vålerenga-trener. New York City bekrefter nyheten på sitt nettsted. Dette blir andre gang Deila får prøve seg som trener i utlandet. Han var trener for den skotske storklubben Celtic fra 2014 til 2016. (©NTB)

