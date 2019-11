Ronny Deila forklarer hvorfor Victor Boniface ble vraket i Vålerenga: - Feil sted, feil tid

Den nigerianske 18-åringen var på prøvespill hos Vålerenga før sesongen. Oslo-klubben valgte å la ham gå, og siden signerte han for Bodø/Glimt.

INTILITY ARENA (Nettavisen): Victor Boniface har virkelig fått ting til å stemme i Bodø/Glimt etter at han gjorde sin debut i september. På sine tre kamper for laget fra nord har han til gode å finne nettmaskene, men han har høstet ros fra flere av Fotball-Norges profiler.

Det var under søndagens FotballXtra-sending at Tromsø-legenden Ole Martin Årst snakket om sin beundring for den 18 år gamle nigerianeren:

- Han kommer til å herje. Jeg spår det nå, han blir toppscorer i Eliteserien neste sesong. Bodø/Glimt kommer til å selge ham om to år for tyvetalls millioner. Han er noe av det mest spennende vi har hatt her til lands, sa den legendariske angriperen sist søndag.

Han forklarte videre at ting hadde gått såpass bra for Boniface på prøvespillet i Bodø at sportsdirektør Aasmund Bjørkan skal ha valgt å ta ham av i banen i en treningskamp i frykt for å vekke interesse hos andre klubber.

Prøvespill på Marbella

Bodø/Glimt har måttet vente lenge på 18-åringens debut. To uker etter at han signerte for laget på Aspmyra røk han nemlig korsbåndet. Det var ikke før i september at han fikk sine første minutter for Kjetil Knutsens mannskap.

Selv om Boniface har vært et ukjent navn for mange, så har han allerede vært innom norsk fotball. Før sesongen viste han seg nemlig frem for Vålerenga.

Laget fra Valle valgte å la Boniface gå etter et prøvespill før inneværende sesong. Den unge nigerianeren spilte i kampene mot Dynamo Kiev og Kongsvinger på Marbella da Ronny Deilas mannskap ladet opp til ny sesong.

Boniface var også delaktig i en kamp mot nettopp Vålerenga da Bodø/Glimt gjestet Intility Arena før sesongen. Den gangen tapte Glimt 2-3, etter Chidera Ejuke, Herolind Shala og Bård Finne fant veien til nettmaskene.

Vålerenga skrev på sin nettside i februar at Boniface, sammen med angriperen Etim Friday Ubi, skulle være med på prøvespill i Marbella. Disse spillerne skal, slik Vålerenga beskrev den gang, blitt «sett og møtt flere ganger» av sjefsspeider Lars Tjærnås.

Til Nettavisen er VIF-trener Ronny Deila veldig tydelig på hvordan prioriteringene rundt Boniface fant sted:

- For det første gjorde han en grei figur på Marbella, men vi anså at Peter Michael var på samme alder og var like spennende, derfor ville det være vanskelig å få inn en ny afrikansk spiss. Hadde han vært tre år yngre så hadde vi hatt en unggutt som kunne jobbet bak Peter Michael, men de ville bare ha ødelagt for hverandre, sier Deila.

- Samtidig spilte vi i 4-2-3-1-formasjonen, mens han er nok mer en 4-3-3-spiss, men jeg er imponert over det han har gjort i Bodø/Glimt nå. Vi så mer på han andre som kun er 2002-modell (Etim Friday Ubi, red.anm), og de begge var spisser, forteller Deila, som fremhever at det først og fremst var Peter Michaels posisjon i laget som stoppet overgangen.

Michael ble utlånt til Tom Nordlies Skeid i august, og har denne sesongen notert seg for én scoring og én målgivende i OBOS-ligaen.

- Ole Martin Årst snakket om at Bodø/Glimt kunne selge ham for tyvetalls millioner på et tidspunkt. Når du ser og hører slikt, tenker du at dere kan ha gått glipp av en mulighet?

- Ja, det kan godt hende. Men sånn er det, det kan godt hende vi får solgt Peter Michael for tyvetalls millioner om noen år også. Det er umulig å svare på, vi kan ikke ta vare på alle. Vi hadde Chidera Ejuke i halvannen måned også, og det endte bra. Det er viktig at man ikke bare henter for å hente, men må ha en plan med det man gjør, og slik ble det med Victor. Det var feil sted til feil tid.

Dårlig rekruttering?

En annen som stiller seg kritisk til Vålerengas valg om å ikke satse på Victor Boniface er TV 2-ekspert Jesper Mathisen, som tror han kunne vært en viktig tilvekst på Oslo Øst:

- Det er ingen tvil om at han har et enormt potensial, men så er det vanskelig å si hvor mye en spiller kan bli solgt for og hvor god han kan bli. Han har sitt sine sjanser for Bodø/Glimt, men du ser at han har noe ekstraordinært ved seg, sier Mathisen til Nettavisen.

TROR VÅLERENGA ANGRER: TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror Vålerenga angrer på at de ikke beholdt Victor Boniface. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

- Han har fart, fysikk og er god til å passere folk. Vi har hatt et par slike spisser i Norge, som man husker fra Lyn og Lillestrøm som var gode, og at han kan være en spiller som herjer i Eliteserien og så blir solgt for en del penger er det ingen tvil om.

Selv om den nigerianske spissen ikke fikk kontrakt på Intility Arena, så er Mathisen også tydelig på at han har sympati for de vurderingene som må tas rundt spillere som ankommer en klubb på prøve:

- Når man ser hvor god han er i dag, så er jeg sikker på at de angrer seg på at de ikke signerte ham. Samtidig er det vanskelig med prøvespillere, jeg har selv sett titalls der du gjør deg opp et inntrykk, de signerer for klubben, drar hjem, kommer tilbake og da tror du det er fetteren som har returnert fra ferie, sier Mathisen, som husker et eksempel veldig godt.

- Jeg husker Austin Ikenna i Start, han var på prøvespill i ti dager i Start og var den beste spilleren, scoret mål på hver eneste trening og Start ville signere ham. Da hadde han vært innom Aalesund tidligere. Han kom tilbake etter å ha signert for Start, og da scoret han ikke et mål i det hele tatt.

Før 2019-sesongen forsterket Vålerenga seg på spissplassen ved å hente Mathias Vilhjamsson fra Rosenborg, mens Fitim Azemi returnerte fra lån i Sandefjord. Fra før har også Bård Finne bekledd spissposisjonen for Ronny Deila.

I sommer valgte også Vålerenga å hente inn den costaricanske spissen Mayron George fra danske Midtjylland. TV 2-ekspert Mathisen er tydelig på at spillerlogistikken ikke har vært et lyspunkt i Vålerenga, som valgte å hente George fremfor spissen Moses Mawa, som siden signerte for Strømsgodset:

- Rekrutteringen har vært veldig svak, i sommer virket de preget av panikk. Moses Mawa er en bedre spiller enn det George er, for han ser ikke ut til å være i form. Det er ikke vits i å hente spillere som ikke er i form, det stilles krav til fysisk forfatning også i Eliteserien, sier Mathisen.

IKKE FÅTT TING TIL Å STEMME: Mayron George har ikke være den superspissen Vålerenga-supporterne hadde håpet på. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

- Logistikken er en av grunnlagene for hvorfor Vålerenga gjør det så dårlig som de har gjort. De så bra ut før sesongen med de spillerne de hentet da, men i sommer var nok George eksempelet på hvor dårlig det gikk. De henter også Kanstrup, som ikke hadde spilt på en stund, Camara som ikke snakket engelsk .. og det skal litt til for at det skal fungere. De har tatt en sjansespill, og det har ikke fungert i det hele tatt.

Selv er Deila tydelig på at rekruttering til en klubb som Vålerenga kan være mer utfordrende enn for andre klubber i Eliteserien:

- Det er noe som har vært bra, og noe som ikke har vært bra. Det er en læringskurve rundt hva som skal til for at det lykkes i Vålerenga, og ikke. Vi ser at det er folk som mener at det ikke er forskjell på å spille i Ranheim eller Vålerenga, og det må folk få mene, sier Deila.

- For oss som har vært her, og jeg som er her, vi vet at det er en forskjell. Du må være ganske komplett som spiller dersom du skal slå igjennom her. Folk som er gode, men ikke veldig gode, de blir for dårlig fordi kravene er annerledes når du er her i Vålerenga, og i Oslo, sier VIFs hovedtrener som navngir typer som Chidera Ejuke, Daniel Fredheim Holm og Mohammed «Moa» Abdellaoue som den typen signeringer.

Han er tydelig på at problematikk rundt spillerlogistikken ikke er noe som er unikt for Vålerenga under hans tid:

- De spillerne som lykkes andre steder, har vanskeligheter med å lykkes her grunnet forventningene og som er her. Det er en sannhet, dette har skjedd med Vålerenga i 20 år. Det at vi gjør det så mye verre enn det som har blitt gjort før, det er ikke sant. Men det sier litt om utfordringene rundt spillerlogistikken.