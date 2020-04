Ronny Deilas svenske elev snakker ut om kaoset i New York: - Forsøker å forsvare de svenske fargene

New York er hardt rammet av koronaviruset. Nå snakker den svenske fotballspilleren Anton Tinnerholm ut om situasjonen i byen.

Svenske Tinnerholm er forsvarsspiller på New York City FC, klubben Ronny Deila tok over hovedansvaret for i januar. For 35 dager siden fikk Deila, Tinnerholm og resten av spillerne i New York-klubben beskjed om at de ikke fikk lov til å møte opp på trening på grunn av koronavirusets massive grep om verdensmetropolen.

Til den svenske avisen Expressen snakker nå Tinnerholm ut om situasjonen i den hardt rammede byen. Samtidig reagerer svensken på USAs president Donald Trump sine stadige uttalelser om hjemlandet.

- Helt folketomt

Den tidligere Malmö FF-spilleren er godt vant med norske trenere. Åge Hareide var hans tidligere trener i Sverige og nå er altså Ronny Deila 29-åringens sjef.

Han forteller om en totalforandring i storbyen.

- Det er veldig øde. Times Square, Rockefeller Center og sånne steder der det normalt pleier å være mange turister er man helt ensom når man går forbi nå. Det er i Central Park folk mosjonerer, ellers er det i prinsippet helt folketomt, sier han.

Byen har innført strenge regler og i butikker må folk bruke ansiktsmasker, samtidig som det kun er en og en person som kan handle i matbutikker om gangen, forklarer svensken.

LITE FOTBALL: Det har blitt lite fotball på Anton Tinnerholm og New York City FC den siste tiden. Foto: Adam Hunger (AP)

Den amerikanske presidentens uttalelser om at «Sverige lider» har av flere blitt oppfattet som kritikk av hvordan landet har håndtert koronapandemien. Trump har løftet frem svenskenes respons som et «skrekkeksempel».

- Det ble raskt en snakkis i laget rundt det der. Alle lurte på hva som skjer. Trump har jo tatt opp Sverige på en del pressekonferanser. Jeg forsøker å forsvare de svenske fargene her, sier Tinnerholm før han påpeker at det ikke finnes noen fasit akkurat nå, men at man burde vurdere i ettertid hva som var riktig å gjøre.

- Men det er klart. Jeg liker på et vis at Sverige er det landet som stikker seg ut. Jeg har forklart at Sverige er det lille landet som aldri har en egen mening, men legger seg i midten hele tiden. Så det er interessant at vi stikker oss ut for en gang skyld. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende, sier han.

Uvisshet

Ronny Deila ble ansatt som New York City-trener på nyåret og rakk å lede laget i to seriekamper før virusutbruddet stoppet ligaen. Det endte med 0-1-tap i begge kampene for Deilas menn.

Nordmannen oppholder seg i en form for hjemmeisolasjon i New Jersey, men han holder kontakt med spillerne via videomøter, og de får programmer for hva de skal gjøre for å holde seg i form.

– Det er litt intervalltrening, noe yoga og aerobic. Vi har også planlagt en kickboksing-økt som alle skal delta på, sa Deila i et intervju med egen klubb i forrige uke.

NY TRENER: Ronny Deila er klubbens nye trener. Han tok over i januar. Foto: Kathy Willens (AP)

Den nordamerikanske fotballserien MLS har forlenget kamppausen forårsaket av viruspandemien til 8. juni, men håper fortsatt å spille hele sesongen med publikum.

Det melder ligaen i en uttalelse fredag.

Avgjørelsen om ny utsettelse var ventet etter at ligaen tirsdag meldte at det var «ekstremt usannsynlig» å spille kamper igjen i mai slik man opprinnelig håpet.

USA er svært hardt rammet av koronaviruset, og det er naturlig nok uvisst når det kan spilles fotball igjen.

– Vi fortsetter å lære mer om hver dag fra de medisinske ekspertene, og vi forventer i løpet av de neste ukene å ha ytterligere detaljer om når vi kan returnere til spill, skriver ligaen.