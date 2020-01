Ronny Johnsen om Vålerenga-jobben: - En drøm

Den tidligere Manchester United-profilen trives i sin nåværende klubb, men mener han bør være en aktuell kandidat som arvtaker til sin navnebror.

De siste dagene har det strømmet inn med kandidater til det som virker å være en svært attraktiv jobb som hovedtrener i Vålerenga etter at Ronny Deila forlot klubben.

Steffen Iversen uttalte til Nettavisen torsdag at han er veldig interessert i jobben, mens Tor Ole Skullerud også skal ha blitt kontaktet av klubben. Fredag lanserte også Haakon Lunov sitt kandidatur.

Også navn som Lars Bohinen og Dag-Eilev Fagermo har blitt nevnt, og nå kaster en ny storprofil seg inn i kampen - også han ved navn Ronny.

Ronny Johnsen spilte tre år i Vålerenga fra 2005 til 2008. Den tidligere Manchester United-spilleren er nå hovedtrener i FK Eik Tønsberg, den nye store fotballsatsingen i Tønsberg, men legger ikke skjul på at Vålerenga-jobben er noe som frister.

- Ja, det er klart det er en drøm for mange.

- Inkludert deg selv?

- Ja, så absolutt. Det er en fantastisk klubb, forteller han til Nettavisen.

TRE ÅR: Johnsen tilbrakte tre år i Vålerenga fra 2005. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

LES OGSÅ: Idrettsprofil mener han ble fintet ut av Skavlan: - Jeg følte meg ukomfortabel

Mener han bør bli vurdert

Den tidligere midtstopperen har alle trenerkursene som trengs for å trene et Eliteserie-lag, og svarer slik på spørsmål om han er interessert i jobben som hovedtrener for Oslo-klubben.

- Ja, hvis jeg hadde blitt tilbudt den jobben hadde det vært en drøm, helt klart.

Veteranen understreker at han trives svært godt i sin nåværende jobb som sjef for FK Eik Tønsberg, hvor han utgjør trenerteamet sammen med Christopher Barland og Per Egil Swift.

Han forteller at han er fullt konsentrert om å gjøre en jobb i Tønsberg og at han er veldig fornøyd der, men er samtidig klar på at han mener Vålerenga bør vurdere ham som en kandidat til jobben som Ronny Deilas etterfølger.

- Ja, det synes jeg, forteller han og legger samtidig til at det ikke er utenkelig at hans manager Christian Eidem tar kontakt med Vålerenga-ledelsen.

Vålerenga uttalte i forbindelse med Ronny Deilas avgang at de ikke kommer til å svare på henvendelser knyttet til ny hovedtrener før denne er på plass. Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen gjentok dette da Nettavisen torsdag tok kontakt med ham i forbindelse med at Steffen Iversen uttalte seg om jobben.

LES OGSÅ: Ekspertene spår: Dette blir januars største fotballoverganger (+).

Til tross for at Johnsen er forholdsvis fersk i trenerrollen, har han en spiller-CV få andre kan vise til. Etter å ha startet karrieren i Vestfold, var han innom Besiktas i 1995, før turen gikk til Manchester United året etter.

Der fikk midtstopperen 99 kamper for klubben fra Old Trafford, og var med på å vinne ligaen fire ganger. Han vant også Champions League i 1999.

UNITED: Ronny Johnsen fikk totalt 99 kamper for Manchester United. Foto: Rui Vieira (AP)

Starter oppkjøringen på mandag

Jobben som hovedtrener i Vålerenga har seilt opp som svært attraktiv blant flere fotballprofiler.

Ronny Deila var planlagt å lede Oslo-klubben også kommende sesong, men brått forsvant 44-åringen MLS-klubben New York City FC.

Det betød at Vålerenga måtte ut på trenerjakt, og enn så lenge er det ingen hovedtrener på plass før laget starter sesongoppkjøringen på Valle mandag formiddag.

Treningen vil bli ledet av Johannes Moesgaard og Haakon Lunov mens klubben leter etter den nye hovedtreneren.

Deila skrev i utgangspunktet ny kontrakt med Vålerenga i desember, men takket ja da New York City kom på banen tidligere denne uken.

- Da muligheten til å bli hovedtrener i New York City FC dukket opp, var det en drøm som gikk i oppfyllelse for meg, sa Deila til den amerikanske klubbens offisielle nettside etter å ha blitt presentert.