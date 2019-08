Rooney blir spillende trener i Derby

Wayne Rooney returnerer til engelsk fotball etter et opphold i USA.

Artikkelen oppdateres

Wayne Rooney slutter seg til Championship-klubben Derby som spillende trener i januar.

Det melder klubben på sine hjemmesider.

- Jeg ser veldig fram til muligheten som Derby County har gitt meg. Jeg gleder meg til å slutte meg til Philippe Cocu (manager) og hans støtteapparat og førstelaget. Jeg er sikker på at at jeg kan gjøre et stort bidrag og gleder meg til å møte alle, særlig fansen, sier Rooney.

Den tidligere Everton- og Manchester United-spilleren har siden juni i fjor spilt for DC United i amerikanske Major League Soccer.

- Jeg må benytte anledningen til å takke DC United, eierne deres og supporterne, som har vært supre å jobbe med. Jeg vil at de skal vite at jeg kommer til å gi alt for at vi skal klare å nå playoff, sier Rooney, som fullfører sesongen i MLS før han slutter seg til Derby i januar.

Derby-manager Philippe Cocu ser fram til å jobbe med den tidligere engelske landslagsspilleren.

- Wayne Rooney er en ekstremt talentfull fotballspiller. Det er selvsagt spennende for ham å komme hit til Derby, og han kan bringe så mye til denne troppen, både på- og utenfor banen. Han har hatt en fantastisk karriere, både for klubb og landslag, og han har fortsatt mye å gi til fotballen, sier Cocu.