Rooney-grep sikret seier i MLS

Wayne Rooney ble nøkkelmannen da DC United slo Orlando City 3-2 hjemme i MLS søndag. Avgjørelsen kom etter dramatikk.

Stillingen var 2-2 til fem minutter ut i overtiden. Da løp Will Johnson med ballen mot et helt åpent DC-mål. Der var ikke keeperen David Ousted. Han hadde gått i angrep på en corner like før.

Rooney tok opp jakten på Johnson og taklet ham rent og fikk ballen. Rooneys slo umiddelbart et langt innlegg som fant Luciano Acosta.

Han scoret så 3-2 i det som ble et hat trick for ham.

(©NTB)

Mest sett siste uken