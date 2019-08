Rooney knallhardt ut mot The Sun: - Nok er nok

Den tidligere landslagsstjernen tar et realt oppgjør med den engelske tabloidavisen.

Den tidligere Everton- og Manchester United-stjernen spiller nå for DC United i USA, og onsdag la han ut en Twitter-melding der han tar et oppgjør med britiske The Sun.

Ifølge Rooney skal en frilansfotograf fra avisen ha fulgt ham og lagkameratene, og skal avisen ha fremstilt det som om Rooney tok med ei jente tilbake på hotellet.

Det reagerer veteranen kraftig på, og gjorde at han publiserte følgende Twitter-melding med inngangen «The Sun - enough is enough»:

«The Sun kjørte denne uken en forside som får det til å se ut som jeg tok ei jente tilbake til laghotellet. De vet at det ikke er sant, og at jeg ikke gjorde det. De bruker mitt og min families navn til å selge aviser.

Ingenting skjedde mellom meg og noen jenter den kvelden i Vancouver. Jeg gikk ikke inn i en heis alene med jenta som er avbildet i hotellobbyen.

Jenta som ble avbildet på nattklubben var kun én av mange som helt uskyldig spurte om autograf eller et bilde.

Bildene publisert av The Sun ble tatt av en frilansfotograf som fulgte meg og mine lagkamerater for å ta bilder på lang avstand, uten at jeg visste om det eller hadde gitt tillatelse.

Bildene som ble solgt til avisen ble valgt ut og redigert for å skape et sensasjonelt og en fullstendig falsk historie om meg.

Hele denne historien er falsk. Det er ødeleggende for min familie, og er ikke noe jeg er forberedt på å tolerere».

Rooney returnerer til engelsk fotball når sesongen i USA er over. 33-åringen slutter seg til Championship-klubben Derby som spillende trener i januar.

Avtalen med klubben, som vant åpningskampen mot Huddersfield i helgen, strekker seg fram til sommeren 2021.

Den tidligere Everton- og Manchester United-spilleren har siden juni i fjor spilt for DC United i amerikanske Major League Soccer.

Wayne Rooney slo gjennom som 16-åring på Evertons A-lag da han ble matchvinner i møtet med Arsenal i 2002.

Det ble 67 Premier League-kamper og 15 mål i blått, før turen gikk videre til Manchester United i 2004.

Stjernespissen vant fem ligagull med de røde djevlene, før han returnerte til Everton i 2017.

I Major League Soccer i USA har han levert 23 mål på 43 kamper.