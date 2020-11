Rooney om ønsket sitt om å forlate United: - Jeg angrer på det nå

Wayne Rooney spilte seg inn i United-supporternes hjerter mellom 2004 og 2017. Han avslører likevel at ting ikke alltid var så rosenrødt i gamleklubben.

Som kjent endte United-legenden opp med å bli værende i klubben som han blant annet vant fem Premier League-titler og én Champions League-tittel med.

Men i den offisielle Manchester United-podkasten UTD Podcast reflekterer Wayne Rooney rundt ønsket sitt om å forlate klubben tilbake i 2010.

Les også: Klopp raser og kommer med klar beskjed angående kampprogrammet: - Det er et enormt problem

Frustert Rooney

Frustrasjonen hans økte spesielt da United solgte stjernespillerne Cristiano Ronaldo og Carlos Tevez i 2009, noe som igjen påvirket forholdet med managerlegenden Sir Alex Ferguson.

- Forholdet med Sir Alex ble litt påvirket fordi jeg prøvde å tenke i det store bildet. Som han sa til meg, så hadde jeg åpenbart ikke noe med den saken å gjøre.

Det var imidlertid ikke bare Ferguson som var misfornøyde med sin tidligere stjernespiss. Om sitt forhold med supporterne nå sier Rooney følgende:

- Jeg synes det er bra. Men det ble også negativt påvirket i 2010 da jeg spurte om å forlate klubben, noe jeg forstår. Jeg skjønner frustrasjonen fra fansen på det. Men igjen tenker jeg at det var flere ting som pågikk, og at jeg var frustrert over veien klubben gikk.

Les også: Satser hardt: Stjernene strømmer til den engelske serien (+)

- Vi solgte Tevez og Ronaldo, og da United tilbød meg en femårskontrakt, kom det til å bli min siste store kontrakt, på en tid som jeg var på toppen av karrieren.

Ønsket forsterkninger

Med store stjerner ut av laget, var Rooney tydelig på at de trengte friskt blod for å fortsette suksessen.

- Jeg ønsket virkelig forsikringer på hvem vi kom til å hente da vi solgte disse spillerne. Skulle vi bygge for de neste tre årene så måtte vi i utgangspunktet hente etablerte spillere.

- Det var det jeg tenkte, men manageren fortalte meg riktignok at jeg ikke hadde noe med det å gjøre. Jeg sa: «Greit, jeg respekterer avgjørelsen din på det. Du er manageren, men hvis du ikke kan gi med de forsikringene er det best at jeg forlater klubben», forteller Rooney.

- Det skjedde raskt og er noe jeg angrer på nå. Jeg gikk for å prate med David Gill etter det og han var åpenbart litt roligere enn Sir Alex var på det tidspunktet! Jeg tror det gikk to eller tre dager før jeg faktisk signerte avtalen og det skjedde alt ganske raskt. Avgjørelser ble tatt på bakgrunn av følelser framfor å sitte ned og tenke gjennom dem.

- Har stor respekt for ham

Rooney, som nå er i Derby, tror at hans små feider i garderoben også hjalp manageren, ettersom de viste et eksempel overfor resten av spillerne på laget.

- Jeg tenker at jeg alltid hadde et godt forhold til manageren, men etter det var det noen ganger i pausepraten hvor jeg og manageren slang litt til hverandre, sier Rooney.

- Jeg tror at manageren elsket det. Han visste at ved å gjøre det med meg, så sendte han en beskjed til de andre spillerne. Han gjorde det med Giggsy også. Så Giggsy, jeg og manageren var ofte litt på hverandre, noe som fortsatte litt videre. Etter en kamp kunne manageren gå mot bussen og så slappe meg i bakhodet! Det var hans måte å si «det er over».

Til tross for sine uenigheter med Ferguson uttrykker imidlertid Rooney at han er fornøyd med måten de klarte å gå videre på, med blant annet å vinne serien i henholdsvis 2010-11- og 2012-13-sesongen.

- Den dagen i dag har jeg stor respekt for ham. Det var bare de små øyeblikkene i garderoben som manglet litt. Det var bare noe som fortsatt er der - det tok litt av den karakteren ut av meg, og ut av han også. Det er som det er. Jeg synes det viktigste var at vi løste det ganske raskt, gikk videre og vant ligaen igjen neste år, sier Rooney.

Reklame Opptil 65 prosent på verdens beste bokser