Rooney slakter metoden Premier League brukte for å forelså lønnskutt

Veteranen er langt ifra fornøyd med presset ligaledelsen har lagt på spillerne i debatten om lønnskutt.

Spillere i Premier League er blitt bedt om å godta 30 prosent lønnskutt av ligaledelsen og ta sin del av den økonomiske smellen koronakrisen har ført med seg.

Storbritannias helseminister Matt Hancock har dessuten bedt profesjonelle fotballspillere om å bidra mer til å dempe den økonomiske byrden samfunnet påføres.

Spillerorganisasjonen (PFA) i England erkjenner at også fotballspillerne må bidra, men har samtidig påpekt at 30 prosent kutt kan skade det stalige helsevesenet om lønnskuttene fører til lavere skatteinntekter til myndigheterne

Derby-spiller og England-legende Wayne Rooney (34) understreker at han er glad for å gi støtte ved å si ifra seg lønn. Men samtidig kaller han maktkampen som er oppstått rundt spillernes lønninger for skammelig, og mener spillerne taper uansett utfall.

- Spillerne taper



I sin egen spalte hos Sunday Times spør Rooney hvorfor fotballspillere plutselig blir gjort til syndebukker.

- Siden Premier League bare har gått ut med forslaget, som de har gjort, øker det presset på spillere. Og etter min mening er det en situasjon der spillerne taper uansett. Hvis spillere går ut og sier at de ikke kan, eller ikke vil godta lønnskutt på 30 prosent, så vil det bli framstilt som at «rike spillere nekter å betale», selv om det egentlige grunnen kan være at noen hanver i økonomisk trøbbel, påpeker den tidligere Manchester United- og Everton-profilen.

- Dette framsto som veldig rart for meg, fordi alle andre vedtak i denne prosessen er blitt gjort bak stengte dører. Men dette måtte bli kunngjort offentlig. Hvorfor? Det virker som det er for å få spillerne til å føle seg skamfulle, og trenge dem inn i et hjørne der de må ta regningen for tapte inntekter, fortsetter Rooney.

34-åringen har også omtalt Premier Leagues eget bidrag til helsevesenet på 20 millioner pund som «en dråpe i havet» sammenlignet med hva spillerne må si ifra seg. Beløpet tilsvarer 258 millioner norske kroner.

- Skammelig



- Måten dette har fortonet seg på de siste dagene er skammelig. Jeg forstår at spillere får godt betalt og kan si ifra seg penger. Men dette er nødt til å bli basert på hver enkelt sak, mener Wayne Rooney.

- Klubbene bør sette seg ned med hver enkelt spiller og forklare hva de trenger å spare inn for å overleve. Spillerne ville akseptert det. En spiller kunne kanskje sagt han har råd til å gi bort 30 prosent, mens en annen kanskje sier «jeg har bare råd til fem prosent». Selv har jeg ikke problemer med at noen av oss må betale mer. Jeg tror ikke det ville skapt problemer i garderobene, tilføyer Derby-veteranen.

Englands landslagstrener Gareth Southgate er blant dem som etter rapportene har godtatt lønnskuttet på 30 prosent, men Englands Fotballforbund (FA) har foreløpig ikke bekreftet dette.

Premier League har ikke rett til å beslutte lønnskutt for hele ligaen. Spillerne må gå med på forslaget om det skal gjennomføres.

