Rooney: - United kommer til å vinne ligaen

Wayne Rooney fikk nesten 400 kamper for den engelske stormakten og var med på å vinne fem ligatitler og ett Champions League-trofé. Nå har han troen på at Ole Gunnar Solskjærs menn kan innkassere en ny ligatittel denne sesongen.

For en ukes tid siden kom beskjeden om at Wayne Rooney legger skoene på hylla, og fortsetter som manager for Championship-klubben Derby som han allerede har hatt en spillende manager-rolle i.

- Har forbedret de stort

Hans tidligere klubb Manchester United har klart å finne tilbake til seiersoppskriften, og nå har Rooney uttalt seg til Sky Sports om gullsjansene til sin tidligere klubb.

Les også: I kulissene foregår det et hemmelig spill om Bergerud. Det skaper stor forundring: - Vet virkelig ikke hva som skjer

De røde fra Manchester står med en imponerende rekke på 13 ligakamper uten tap, og er nå alvorlige tittelkandidater ved halvspilt sesong.

- De siste årene har ikke klubben vært klar for å kjempe om tittelen, men nå har de hentet spillere som Cavani og Bruno Fernandes. Det er spillere med vinnermentalitet som har forbedret de stort, sier Rooney i et intervju før Derbys oppgjør mot QPR i helgen.

- De kommer til å vinne ligaen

Videre forklarer han hvor han tror klubben vil ende på tabellen:

- Jeg sa til trenerteamet mitt for noen uker tilbake at jeg tror Manchester United vil ende øverst på tabellen, og det tror jeg fortsatt. De kommer til å vinne ligaen.

Les også: Wayne Rooney legger opp - ansatt som Derby-manager

Paul Pogba har også fått et oppsving den siste tiden, og kommer til å bli avgjørende ifølge Rooney.

- Pogba kommer til å ha en veldig viktig rolle i tittelkampen. De spillerne som har blitt hentet inn med vinnermentaliteten, kommer til å ta av presset fra Paul som endelig kan vise sine kvaliteter, avslutter United-legenden.

Neste test for Solskjærs menn er ligacupoppgjøret mot Jürgen Klopp og Liverpool, kommende søndag.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre