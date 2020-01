Rørende hoppuke-hyllest til kreftsyk Romøren

Tyske Alina Haasis (27) er stor fan av Bjørn Einar Romøren. Hoppuka bruker hun til å lage bok med lykkønskninger fra hoppmiljøet til den kreftsyke nordmannen.

27-åringen fra Augsburg har fulgt hoppukesirkuset fra Oberstdorf via Garmisch-Partenkirchen til Innsbruck den siste uken. Fra tribuneplass har hun invitert både utøvere, hoppledere og publikum til å bidra til en personlig støtteerklæring til Bjørn Einar Romøren.

Den tidigere norske storhopperen ble for en tid tilbake rammet av kreft og har vært gjennom tøff behandling.

– Han var min hoppfavoritt, og jeg likte også laget rundt ham med Tom Hilde, Anders Bardal og de andre. For meg er det fortsatt det beste laget i verden, sier Haasis og smiler når NTB treffer henne.

BOKPROSJEKT: Alina Haasis fra Tyskland samler inn lykkønskninger til kreftsyke Bjørn Einar Romøren Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Nyheten om at Romøren var syk gjorde inntrykk.

– Da jeg hørte at han hadde kreft, var det et sjokk for meg. Derfor bestemte jeg meg for å vise at jeg støtter ham og at vi fortsatt tenker på ham, sier 27-åringen.

Enorm respons

Responsen på bokprosjektet hun har igangsatt har vært enorm, ikke minst etter at prosjektet ble markedsført på hoppukas offisielle Instagram-konto.

– Jeg har fått utrolig mange hilsener til ham. Det er utrolig kult. Jeg er takknemlig for alle som har bidratt, sier Haasis.

Blant dem som har bidratt til boken, er den mektige renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Walter Hofer, og store deler av startfeltet i hoppuka. Gamle Romøren-rivaler som Gregor Schlierenzauer, Robert Kranjec og Martin Schmitt har også skrevet.

– Ideen min var egentlig å lage et «bli frisk»-banner for Romøren, men så mange hadde gjort akkurat det allerede. Dermed kunne jeg ikke gjøre det igjen. Derfor bestemte jeg meg for å lage denne boken, sier Haasis.

Hvordan hun skal få overlevert det ferdige resultatet med lykkønskninger til tidligere norske storhopperen, har hun også planen klar for.

– En venn av meg kjenner Romøren personlig, så hun vet hvem jeg burde gi den til, smiler 27-åringen.

Håper på møte

Beundringen for Romøren og hans tidligere lagkamerater fikk hun gjennom TV-skjermen. Lange Romøren-svev har nemlig ikke Haasis fått oppleve ringside.

– Dessverre ikke. Jeg var ikke for ung til å vite hvem han var, men jeg var for ung til å være i bakken alene da han var aktiv. Foreldrene mine ville ikke være med meg, så jeg har aldri møtt ham. Kanskje får jeg sjansen en dag, smiler 27-åringen.

Det var tidligere i år at Bjørn Einar Romøren åpnet opp om at han var rammet av en sjelden kreftform, Ewing-syndrom. Bare fem til ti nordmenn blir rammet av krefttypen årlig.

2. nyttårsdag meddelte Romøren på sin Instagram-profil at han var i gang med en ny runde med cellegiftbehandling.

