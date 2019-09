Rørende scener da supertalentet Coco Gauff (15) måtte gi tapt for verdens beste i US Open

Verdensener Naomi Osaka varmet mange med hjerte for tennis med omsorgen hun viste overfor sportens ferskeste stjerne.

Topprangerte Naomi Osaka (21) ble som ventet en for tøff oppgave for USAs nye tennisstjerneskudd på kvinnesiden, Coco Gauff (15).

Osaka, som er regjerende mester i den amerikanske Grand Slam-turneringen etter finaleseieren over Serena Williams i fjor, sendte det unge hjemmehåpet Gauff ut i 3. runde med settsifrene 6-3, 6-0.

Oppgjøret ble spilt natt til søndag, og kommer mest av alt til å bli husket for scenene som utspant seg etter at spillerne takket hverandre for kampen.

15-årige Gauff, som spilte i US Opens seniorturnering for første gang, var tydelig skuffet over eget spill foran hjemmepublikummet på Arthur Ashe Stadium i Flushing Meadows, New York.

Tenåringen slet med å holde tårene unna, men fikk tydelig hjertevarm trøst og oppmuntrende ord fra sin nesten sju år eldre overkvinne.

Osaka har også ved tidligere anledninger vist at hun er en emosjonell person, og har flere ganger vist stor medfølelese overfor konkurrenter hun nettopp har vunnet over.

Begge brast i gråt



Osaka overbeviste unge Gauff om i si noen ord til det tallrike publikummet i New York framfor å forlate arenaen i tårer. Da den japanske verdenseneren ble intervjuet selv etter seieren begynte faktisk hun også å gråte.

- Hun gråt, hun vant. Jeg gråt. Alle sammen gråt. Jeg skjønte ikke hvorfor hun gråt. Jeg tenkte bare «hun vant jo kampen», forteller Cori Gauff, ifølge BBC.

- Jeg ville bare gå av banen, fordi jeg er ikke den typen person som liker å gråte foran alle. Jeg ville heller ikke ta det øyeblikket ifra henne. Hun sa til meg at det er bedre enn å gråte i dusjen. Hun prøvde å overtale meg flere ganger til å bli der ute. Jeg sa bare nei. Til slutt så sa jeg, «OK, jeg blir her», for jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, fortsetter 15-åringen.

GRÅTKVALT KOMET: Coco Gauff (til venstre) ville gentlig komme seg raskeskt mulig vekk etter nederlaget for Naomi Osaka, men verdenseneren rådet den pur unge tenniskometen til å ta imot hyllest fra publikummet i New York. Foto: Usa Today Sports (Reuters / NTB scanpix)

- Jeg er glad for at hun på en måte overbeviste meg om å gjøre det, fordi jeg er ikke akkurat vant til å gråte foran alt og alle.

Publikum responderte med massiv støtte og applaus til de to spillernes følelseladde samtale og intervjuer etter kampslutt.

Osaka felte noen tårer selv da hun med mikrofonen i hånda henvendte seg til Gauffs støtteapparat og familie, og beklaget overfor dem at hun spilte såpass godt.

- Dere har fått fram en utrolig spiller. Jeg pleide å se dere trene på de samme stedene som oss. Nå har vi begge har klart å komme oss hit og jobber så hardt vi kan. Jeg tror ikke jeg har vært så fokusert siden Australia, påpekte, Osaka og viste til da hun sist vant en Grand Slam under Australian Open i januar.

Intervjuene kan ses via lenken til US Opens nettsted i tweeten under.

Fulle av lovord



Begge de unge tennisprofilene har vokst opp i Florida og har trent seg opp til spillere i verdensklasse der.

På pressekonferansen i etterkant av nattens kamp forklarte Naomi Osaka at hun handlet litt på instinkt. Hun så at den 15 år gamle motstanderen hennes var i ferd med å bryte litt sammen på grunn av skuffelsen over å bli slått ut.

- Det fikk meg til å huske på hvor ung hun er. Jeg tenkte bare at det ville være fint for henne å snakke litt til alle folkene som kom for å se henne spille. De heiet på henne.

Osakas gest til den uerfarne motstanderen og støtteapparet hennes er blitt hyllet av flere tennispersonligheter i etterkant. Blant dem er Bille Jean King (75), en av tennisportens mestvinnende spillere gjennom tidene.

- Gratulerer til Naomi Osaka, som viste storhet på og utenfor banen. Nå vet Coco Gauff hva hun trenger for å bli verdensener. Vi er alle heldige som har sett den gryende nye æraen i kvinnenens tennis, skrev King på Twitter.

Også de nåværende proffspillerne Katie Boulter (24) og Nicole Gibbs (26) er fulle av beundring for verdensener Osaka.

- Stolt over å ha Naomi Osaka som vår ener. For et øyeblikk, skriver Boluter på twitterkontoen sin.

Gibbs følger opp med å bare konstatere at hun aldri har elsket noen mer enn den japanske stjernen for hva hun gjorde for Coco Gauff etter kampen.

Gauff forbløffet tidligere i år en hel tennisverden med det sterke spillet hun viste i Wimbledon, hennes aller første Grand Slam-opptreden.

Hun slo blant annet tidligere Wimbledon-vinner Venus Williams i første kamp, og ble først stoppet i 4. runde mot Simona Halep. Samme Halep gikk seinere hele veien og vant den tradisjonsrike storturneringen på gresset i London.

I 2018 vant Gauff juniorutgavene av både Franch Open og US Open.