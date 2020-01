Den danske tennisstjernen Caroline Wozniacki var full av følelser etter at karrieren tok slutt med tap for tunisiske Ons Jabeur i Australian Open fredag.

Wozniacki fikk stående applaus fra om lag 10.000 mennesker og tørket tårer da hun gikk av banen for siste gang etter å ha tapt 5-7, 6-3, 5-7 i 3. runde.

– Jeg avsluttet karrieren med et forehand-feilslag. Det er en av tingene jeg slet med hele karrieren. Det var vel meningen at det skulle slutte slik, sa hun galgenhumoristisk.

Wozniacki har ingen grunn til å være utilfreds med karrieren. Hun vant 30 turneringer og var verdensener flere ganger. Hun avsluttet året på toppen av rankingen både i 2010 og 2011, og hun var tilbake på førsteplassen siste gang i 2018.

– Jeg hadde en drøm da jeg var liten. Jeg ville vinne en Grand Slam-tittel, og jeg ville bli nummer en i verden. Folk trodde jeg var gal, folk fra små land som mitt oppnår ikke slikt. Men jeg fikk det til å skje, sa hun.

Sweet Caroline

Hun slet med å lykkes i de helt store turneringene, og karrierens eneste Grand Slam-tittel kom nettopp i Australian Open for to år siden. Hun spilte finale i US Open to ganger.

Den siste tiden har hun hatt helseproblemer, og for halvannet år siden fikk hun diagnosen kronisk leddgikt, som bidrar til at hun avslutter karrieren i såpass ung alder.

Hennes far og trener Piotr løftet henne opp og bar henne av banen. Der ventet ektemannen David Lee, en tidligere NBA-stjerne, med en god klem mens Neil Diamond-sangen «Sweet Caroline» ble spilt over høyttaleranlegget.

To timer senere var det med røde øyne Wozniacki møtte til pressekonferanse.

– Jeg ble forsikret om at det skulle være papirservietter her, men jeg tror jeg er ferdig med å gråte nå, sa hun.

Serena gråt

Det kunne blitt kamp mot venninnen og superstjernen Serena Williams i 4. runde, men rett etter danskens nederlag gikk Williams på et sjokktap mot Wang Qiang. Williams felte også tårer på grunn av Wozniackis karriereslutt.

– Hun kom inn i garderoben, og vi var begge misfornøyd med utfallet av kampene våre. Hun har hatt en forbløffende karriere. Å gud, nå begynner jeg å gråte. Jeg kommer til å savne henne. Jeg kan ikke svare på spørsmål om Caroline nå. Hun er en av mine aller beste venner, sa den 38-årige amerikaneren, som var brudepike i Wozniackis bryllup.

Også mennenes verdensener Novak Djokovic kommenterte Wozniackis karriereslutt.

– Det er trist å se henne slutte, for hun har vært en stor mester og en venn av meg i mange år, sa han.

