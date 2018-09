Rose til topps på verdensrankingen

Engelske Justin Rose sørget mandag for at han for første gang i karrieren inntar førsteplassen på verdensrankingen i golf.

38 år gamle Rose er i øyeblikket nummer fire på rankingen, men er garantert førsteplassen ved neste oppdatering etter at han ble nummer to i PGA-turneringen i Philadelphia mandag.

Rose avsluttet turneringen med en runde tre slag under par. Det holdt til playoffspill om turneringsseieren mot amerikanske Keegan Bradley. Der var Bradley den sterkeste av de to.

Posisjonen som verdensener var samtidig et solid plaster på såret for Rose.

– Jeg er overlykkelig over å være på toppen av rankingen. Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse, sa 38-åringen etter at spenningen var utløst i Philadelphia.

– Det er en fantastisk ting å oppnå, og noe jeg er ekstraordinært stolt over, tilføyde han.

Amerikanerne Billy Horschel og Xander Schauffele delte tredjeplassen i Philadelphia, mens Tiger Woods ble nummer seks.

