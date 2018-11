Rosenberg forlenget med Malmö

Dagen etter 1-1-kampen mot Sarpsborg i europaligaen skrev Malmös superveteran Markus Rosenberg (36) under for nok en sesong.

– Jeg finner ikke grunn god nok til å slutte, sier stjernespissen.

I fjor forlenget han med ett år og gjorde det klart at denne sesongen trolig ville bli hans siste. Nå er han klar til å gå på nok en sesong.

– Tiden i MFF har vært en fantastisk periode i min karriere. Jeg hadde ikke drømt om å få oppnå så mye suksess og at det skulle fungere så bra på banen i så mange år. Det er herlig at folk setter pris på det jeg gjør og at mange vil at jeg skal fortsette, sier han til klubbens nettsted.

I år har han som lagkaptein notert 12 mål og seks assist og ført laget til europaligaens gruppespill, der Malmö kjemper om avansement.

– Familien vil at jeg skal fortsette, kroppen holder og jeg brenner for fotball og MFF. Da ble avgjørelsen ganske enkel, sier Rosenberg, som i 2014 vendte hjem etter i ni år å ha vært utenlandsproff i Ajax, Werder Bremen, Racing Santander og West Bromwich.

– Det er fantastisk at han har forlenget. Markus har vært vår viktigste spiller siden han kom hjem, både på og utenfor banen, sier sportssjef Daniel Andersson.

