Rosenborg avkledd av Leipzig

Rosenborg ble rundspilt i regnværet på Lerkendal og tapte 1-3 mot et reservepreget Leipzig i europaligaen på Lerkendal torsdag.

Rosenborg ble til tider avkledd på eget gress av et reservepreget Leipzig i første omgang, og de hadde lite å stille opp med mot sultne tyske unggutter.

Til tross for at Leipzigs største stjerner ikke var på banen var de tyske gjestene på et helt annet nivå enn vertene, og det var et lite under at Leipzig kun ledet med ett mål da lagene gikk til pause.

– Vi hører hjemme i Europa, men vi må jobbe med å tilpasse oss nivået, sa RBK-trener Rini Coolen til TV 2 etter kampen.

Han var likevel klar på at hans gutter ikke var i nærheten av å matche Leipzig.

Én RBK-sjanse

Rosenborg fikk riktignok kampens første sjanse, men Yann-Erik de Lanlays heading i kampens andre minutt var også det eneste trønderne hadde å by på i den første omgang. Resten av omgangen ble hjemmelaget gjort til statister, mens gjestene produserte sjanse på sjanse.

Leipzig tok ledelsen etter tolv minutters spill da en strålende pasning fra venstresiden fant tidligere PSG-spiller Jean-Kévin Augustin på motsatt side. Et praktfullt mottak ble etterfulgt av en like praktfull avslutning bak André Hansen i RBK-buret.

Fortsatte å herje

Uansett hva RBK-trener Rini Coolen sa i garderoben i pausen virket det ikke. Leipzig fortsatte å herje og det tok ikke mer enn åtte minutter av omgangen før Ibrahima Konate doblet gjestenes ledelse på corner.

3-0 kom etter at Leipzig holdt lekestue inne i Rosenborgs sekstenmeter. Det endte med at Matheus Cunha fikk stå helt alene på straffemerket og hamre ballen uttakbart bak Hansen. Da gjensto det en halv time av kampen.

Imellom de to målene hadde Leipzig blant annet sendt en avslutning i stolpen.

Da slapp tyskerne foten av gassen, og Rosenborg kom seg litt mer med i kampen. Etter et par halvsjanser reduserte Rosenborg med Issam Jebali ni minutter før slutt.

Null poeng

Reduseringen kom etter at Jonathan Levi kom seg fri på høyresiden og slo ett innlegg som gikk gjennom feltet. Ved bakre stople hamret Rosenborg-spissen ballen i det lengste hjørnet bak Leipzigs andrekeeper Yvon Mvogo.

Nærmere kom aldri Rosenborg, og dermed står trønderne uten poeng og ligger sist etter to kamper i gruppe B. Rosenborg tapte den første gruppespillskampen etter et sent Celtic-mål i Skottland.

– Vi vet at Leipzig sparte sin beste spillere, og vi må bare erkjenne at vi ikke var på nivå med Leipzig, sa RBK-kaptein Mike Jensen til TV 2 etter kampen.

Dansken erkjenner at de er et stykke unna de beste i europaligaen

I den andre kampen i gruppe B vant Salzburg hjemme mot Celtic. Østerrikerne leder dermed gruppa med seks poeng, mens Leipzig og Celtic har tre poeng hver.

Neste kamp i europaligaen spilles 25. oktober. Da skal Rosenborg spille borte mot Salzburg, mens Celtic tar turen til Leipzig.



