Rosenborg bekrefter: De Lanlay, Akintola og Maars Johnsen ferdig i klubben

Rosenborg bekrefter at tre av klubbens spillere ikke blir med videre etter årets sesong.

Det kommer frem i en pressemelding på RBK.no mandag formiddag. Rosenborg offentliggjør der at Yann-Erik de Lanlay er ferdig i klubben. Kontraken hans går ut ved nyttår og vil ikke bli forlenget.

Vingen skrev under for Rosenborg sommeren 2015 og har siden spilt 111 kamper for klubben.

FØLG OVERGANGSVINDUET DIREKTE HER

Om de Lanlay sier Horneland til klubbens hjemmesider.

- Vi ønsker å takke Yanni for innsatsen over flere år i Rosenborg. Han har vært en viktig bidragsyter og vunnet mange titler. Nå var imidlertid tiden moden for å finne nye utfordringer. Yanni er en super gutt som vi ønsker lykke til i fortsettelsen.

Også David Akintola og Bjørn Maars Johnsen er ferdig i klubben. Begge har vært på lån i Rosenborg og vil ikke fortsette på Lerkendal.

Nigerianske Akintola har vært utlånt fra danske Midtjylland denne sesongen. Sesongen før var han på utlån i Haugesund, også da sammen med trene Eirik Horneland. Han scoret totalt fem mål på 21 kamper i Eliteserien

Maars Johnsen på sin side kom på lån fra nederlandske AZ Alkmaar i september. Spissen fikk elleve kamper og scoret fem mål i den hvite Rosenborg-trøya.

LES OGSÅ: Skjelbred åpner for Rosenborg-retur