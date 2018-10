Rosenborg dro inn nesten 60 millioner på spill i Europa

Rosenborg mottok nesten seks millioner euro fra UEFA for deltakelsen i fjorårets Europaliga.

Det kommer fram i en oversikt fra UEFA torsdag. Premiepengene kommer i tillegg til bonuser fra kvalifisering og play off.

Alle klubbene i Europaligaen mottok 2.600.000 euro for å kvalifisere seg for turneringen. På toppen av dette kommer bonus for prestasjon, samt markedsinntekter.

Like under 60 millioner

Rosenborg fikk 648.000 i prestasjonsbonus og 2.750.871 euro fra markedspotten. Det betyr totalt 5.99.8.871 euro fra UEFA til Rosenborg for fjorårets turnering.

Det innebærer like under 60 millioner kroner etter dagens kurs. Til sammenligning fikk FC København 7.735.398 kroner fra UEFA. Ståle Solbakkens menn tjente 500.000 euro på å komme seg videre til utslagsrundene, men der var det stopp.

Pengedryss til Madrid

Av klubbene i Europaligaen fikk Atlético Madrid mest penger fra UEFA. Klubben dro totalt inn 47.857.422 euro. De ble slått ut i mesterligaen, der de mottok 31.730.000 euro. I tillegg mottok de 16.127.422 euro for å gå hele veien i sluttspillet.

Arsenal dro inn mest av klubbene som var i Europaligaen hele veien. London-klubben mottok 37.779.447 euro fra UEFA.

Real Madrid, som vant mesterligaen, tjente mest av alle klubbene i Europa. De fikk 88.654.000 euro overført fra det europeiske fotballforbundet. Roma mottok nest mest med 83.802.000 euro.

