Rosenborg enkelt videre i Europa League-kvalifiseringen etter seier mot Ventspils

Det startet med en skikkelig kalddusj i Latvia, men så tok Rosenborg full kontroll over kampen og vant med solide sifre.

VENTSPILS - ROSENBORG 1-5:

Rosenborg hadde ingen problemer med å ta seg videre i Europa League-kvalifiseringen torsdag ettermiddag og slo som ventet Ventspils.

Vertene ga trønderne en liten kalddusj innledningsvis, men RBK slo sterkt tilbake og det var aldri noen tvil om hvor seieren skulle ende til slutt.

Dino Islamovic scoret to ganger, mens Anders Konradsen, Carlo Holse og Kristoffer Zachariassen også fant nettmaskene for bortelaget.

RBK Alanyaspor fra Tyrkia i neste kvalifiseringsrunde.

Tidlig kalddusj

Oppgjøret, der Rosenborg hadde sterk motvind i første omgang, startet på verst tenkelig måte for trønderne da Ventspils tok en tidlig ledelse.

Fem minutter var spilt da hjemmelaget bokstavelig talt hadde medvind og Yevgeny Kozlov snek seg inn bak Vegar Eggen Hedenstad og styrte inn ledermålet.

Etter et snaut kvarter fikk Rosenborg straffe. Samuel Adegbenro fikk en fot på ballen inne i feltet og ble hakket ned av Giorgi Mchedlishchvili. Fra elleve meter var det Dino Islamovic som tok ansvar og svensken satte greit inn utligningen.

Ledermålet kom etter rundt 37 minutter. Anders Konradsen vant ballen på midten, tok den med noen meter, og klemte til fra distanse. Ballen suste inn bak keeper Dele Alampasu, men det må sies at det ikke var mesterlig arbeid av målvakten.

Annullering

Kort tid etter trodde alle at Rosenborg hadde fått sitt tredje mål for ettermiddagen. Først ble Konradsen lagt i bakken inne i feltet og det burde kanskje vært straffespark, men ballen gikk videre til Adegbenro, som satte den i kassa. Dommeren annullerte imidlertid scoringen for det som virket å være en offside på Islamovic.

RBK-spissen sto riktignok i offside, men han sto plasser bak keeper, ved stangen, og hadde lite, om ingen, påvirkning på spillet i denne situasjonen.

Rett før pause skulle likevel gjestene få sin tredje scoring. Islamovic fikk to sjanser og på forsøk nummer to fikk han lurt ballen forbi Ventspils' burvokter.

Full kontroll

Andre omgang ble dermed en transportetappe for trønderne, som nå spilte i medvind. Da vertenes Dmitrijs Litvinskis ble utvist etter 63 minutter ble jobben enda enklere.

På det påfølgende frisparket viste danske Carlo Holse seg og løftet ballen i mål.

Kort tid etterpå fikk Kristoffer Zachariassen lov til å sette Rosenborgs femte. Innbytter Emil Ceide utfordret på kanten og ballen endte etter hvert opp hos midtbanemannen, som tenkte kjapt, og satte ballen enkelt i kassa.

Det kunne blitt flere mål, men et Rosenborg med et tett kampprogram framover, skrudde nok av turboen litt etter hvert og kontrollerte inn avansementet.