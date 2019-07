Rosenborg enkelt videre til andre kvalifiseringsrunde i Champions League

Anders Konradsen med to scoringer da RBK slo ut Linfield.

ROSENBORG - LINFIELD 4-0 (6-0 sammenlagt)

Rosenborg er videre til den andre kvalifiseringsrunden i Champions League etter at de beseiret Linfield fra Nord-Irland 4-0 hjemme på Lerkendal.

Eirik Hornelands mannskap hadde en 2-0-ledelse fra det første oppgjøret på Windsor Park, og går dermed videre etter 4-0 sammenlagt.

Anders Konradsen sendte hjemmelaget i føringen midtveis i den første omgangen og doblet ledelsen tidlig i den andre. David Akintola og Pål André Helland scoret hvert sitt mål, og fastsatte resultatet til 4-0 for hjemmelaget onsdag kveld.

I neste runde møter de Champions League-kjenningen BATE Borisov, som måtte kjempe en hard kamp mot polske Piast Gliwice. De lå under 1-2 sammenlagt før to scoringer mot slutten av returoppgjøret i Polen sikret BATEs avansement.

Vi må tilbake til sesongen 2007/2008 sist gang Rosenborg var i gruppespillet av Champions League. Den gangen endte de opp i gruppe med Valencia, Chelsea og Schalke 04.

Den gangen endte trønderne på tredjeplass i gruppa, før det ble exit i Europa League der italienske Fiorentina ble et par numre for store.

Kaptein Konradsen

Rosenborg hadde full kontroll i starten av den første omgangen, og tillot ikke bortelaget å true RBKs ledelse i startfasen av oppgjøret.

Det gikk lang tid mellom sjansene også for hjemmelaget, selv om Birger Melings innlegg fant pannebrasken til Pål André Helland i det 12. minutt. Han stanget ballen godt utenfor Linfields mål.

I det 20. minutt skulle kaptein Anders Konradsens heading være noe bedre plassert da han var første på en corner fra Vegar Eggen Hedenstad. Han styrte ballen forbi keeper Gareth Deane, og Rosenborg ledet.

Linfield jobbet seg mer og mer inn i kampen etter Rosenborg-scoringen, og begynte etter hvert å true hjemmelaget hver gang de lå i ubalanse.

I det 37. minutt fikk de sin største mulighet da de spilte seg opp på venstresiden, og ballen til slutt falt til høyreback Chris Casement. Hans innlegg var hardt, men for nær keeper André Hansen som fikk klasket forsøket unna.

RBK fikk frispark like utenfor Linfields boks i det 40. minutt, og Hedenstad forsøkte å lure keeper Deane med et skudd i det nærmeste hjørnet. Dessverre for RBK suste forsøket utenfor keeperens lengste stolpe.

Det var i stor grad Rosenborg som hadde kontroll, uten helt å måtte bruke altfor mye energi i løpet av den første omgangen hjemme på Lerkendal.

Dermed kunne de hvite og sorte fra Trondheim gå til pause med en komfortabel 1-0-ledelse over gjestene fra Nord-Irland.

Full kontroll

Konradsen var ikke ferdig med den første scoringen, for etter nydelig forarbeid av Helland etter fem minutter spilt i den andre omgangen, så fikk midtbanespilleren muligheten.

På akrobatisk fikk banket han til på volley, og doblet ledelsen for Rosenborg tidlig i den andre omgangen.

Rosenborg fortsatte å dominere i banespillet, og kort tid etter Konradsens andre scoring ble Søderlund byttet ut til fordel for David Akintola.

I det 64. minutt var Helland nære ved å sette inn Rosenborgs tredje scoring på frispark. Dessverre for angriperen smalt ballen i tverrliggeren, og spratt unna.

Helland fortsatte å true forsvaret til Linfield, men keeper Deane reddet hans forsøk i det 69. minutt. Han kunne lite gjøre på returen fra Akintola, som la på til 3-0 for RBK.

Emil Konradsen Ceide ble også kastet innpå mot slutten for Rosenborg, og unggutten viste prov på hvorfor han fort kan bli en mann å regne med med et par herlige tekniske detaljer mot slutten av oppgjøret.

Fem minutter før slutt fikk Helland endelig sin scoring etter at Anders Trondsen fant Akintola på kant, som la inn foran mål. Der kunne Helland skli inn RBKs fjerde scoring for kvelden.

Rosenborg hadde stålkontroll, og stoppet Linfield hver eneste gang de forsøkte å etablere en offensiv på trøndernes banehalvdel. Dermed kan Rosenborg nå gjøre seg klare for neste kvalifiseringsrunde i Champions League.

Eirik Hornelands menn vant sammenlagt 6-0 over Linfield, og møter enten BATE Borisov eller Piast Gliwice i den neste runden.