Rosenborg fant ikke nettmaskene, men er europaklar etter 0-0 mot Sandefjord

Rosenborg presset lenge på og fikk en drøss med gode muligheter, men tirsdagens kamp mot Sandefjord endte 0-0. Likevel er RBK klar for europaspill neste år.

– Vi har så mange sjanser, det var spill mot ett mål. Vi var dårlige i første, men gode i andre. Vi har tungt for å lage mål, oppsummerte Rosenborg-trener Åge Hareide til Eurosport etter kampen.

Det ene poenget hadde uansett vært nok til å sikre den viktige 4.-plassen. Kristiansund måtte i tillegg se seg slått av Haugesund og endte til slutt fire poeng bak.

Rosenborg greide derimot ikke å ta seg opp på bronseplassen. Etter at Vålerenga slo Start 4-0 ville det selv med seier ikke vært mulig å passere oslolaget.

Rosenborg har tidvis slitt denne høsten, og røk på fire strake tap i november og desember. Men etter de var heldige og slo bunnlaget Mjøndalen 1-0 for tre uker siden fant de formen da de slo Molde 3-1 i forrige runde for ni dager siden.

– Vi var ikke i nærheten av å spille som mot Molde. Det må vi lære og jobbe mer for å kunne gjøre, sa Hareide.

– Det er ikke i dag ting går galt. Vi har hatt en tung periode, som vi må gjøre kortere neste sesong.

Trenerbytte

For Sandefjord var det begrenset å spille om tirsdag. De var garantert plass i Eliteserien neste sesong og langt unna europaspill neste sesong.

For klubben var nok kampen mest spesiell som den siste til trener Martí Cifuentes. Han har nemlig ikke fått fornyet kontrakt, noe klubben begrunner med økonomiske årsaker. De har derimot understreket at de er «strålende fornøyd» med jobben Cifuentes har lagt ned.

– Sånn er livet. Vi ville likt å få tre poeng, men jeg setter pris på prosessen og ikke bare resultatet. Jeg er veldig stolt av gutta, sa Cifuentes etter kampen.

– Å kunne forlate jobben med å ha oppnådd de målene vi satte oss er fantastisk, la han til.

Han fikk støtte av Lars Grorud.

– Vi har hatt et prosjekt gående, med støtteapparat og spillere på utgående kontrakt, inkludert meg. Jeg er utrolig glad for at vi fikk en slik avslutning, sa han.

– Utspilt

Rosenborg kunne fått en marerittstart på kampen. Allerede før 40 sekunder var spilt knallet Rufo til mot mål. Ballen gikk rett i André Hansen, som måtte gi retur. Dessverre for Sandefjord greide de ikke å utnytte muligheten. Fire minutter senere dro Kristoffer Normann Hansen seg inn mot boksen før han sendte ballen mot lengste hjørne. Hansen var derimot rask i bevegelsene og reddet.

– Jeg vet ikke om Rosenborg har opplevd å bli så utspilt som de ble i første omgang i dag. Det er synd vi ikke får en seier, sa Grorud.

Også flere ganger i starten var vertene farlig frampå, og samtidig tikket det inn meldinger om at Vålerenga hadde scoret to ganger mot Start. Dermed var Rosenborgs bronsehåp så godt som slukket.

Selv om også Rosenborg kom til enkelte muligheter, fortsatte Sandefjord å presse på. Da Kristiansund i tillegg gikk opp i ledelsen mot Haugesund, så trønderens europaplass langt fra trygg ut. Haugesund vendte imidlertid til seier i 2. omgang.

Ingen uttelling

Rosenborg satte inn en spurt de siste minuttet før pause, men det ga ikke uttelling på måltavla.

– De siste ti var bra. Da er vi der vi skal være. Vi kommer til sjanser og står bedre offensivt, sa Rosenborgs Per Ciljan Skjelbred til Eurosport i pausen.

Rosenborg satte også fart etter pausen. Etter flere sterke angrep var kun en oppofrende Martin Kreuzliger i veien for ledelse til gjestene. Etter at Emil Konradsen Ceïde dro seg fri på kanten og slo inn i feltet endte ballen hos Holse, som smelte til mot mål. Men der var altså Kreuzliger og stanset ballen.

Et mål til Rosenborg lå lenge i lufta i Sandefjord, men til tross for flere gode muligheter lyktes det aldri trønderne å finne nettmaskene.

– Vi tar over etter pause. De har en sjanse, det er offside, og ellers var de knapt over midtbanen. Vi hadde et utall cornere, som det dessverre ikke ble noe av, sa RBK-keeper Hansen.

(©NTB)

Reklame Kaptein Sabeltann endelig til Nintendo Switch