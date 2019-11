Rosenborg fikk juling igjen, dømt til sisteplass i europaligagruppen

Rosenborgs mørke høst fortsatte med 0-2-tap for Sporting Lisboa i vinterkulda på Lerkendal. Allerede etter fire kamper er RBK dømt til sisteplass i sin gruppe.

Ikke bare er håpet om avansement til cupspillet definitivt knust, LASK-seieren over PSV Eindhoven gjør at Rosenborg selv med seier i de to siste kampene vil ende nederst på tabellen i europaligaens gruppe D.

Rosenborg får det ikke til verken kollektivt eller individuelt, og gjestene fra Portugal utnyttet både manglende samhandling og individuelle feil hos hjemmelaget da de avgjorde kampen med to scoringer i første omgang.

– Første omgang var for dårlig, men den andre var OK. Vi slapp inn mål på dødball igjen, og så gjorde vi en feil som førte til det andre målet. Igjen greide vi ikke å score selv, sa RBK-kaptein Mike Jensen til TV 2.

– Vi hadde en klar plan, men vi greide ikke å utføre den. Jeg er veldig skuffet.

Det var 10 kuldegrader da lagene løp ut til kamp, men bortelaget lot seg ikke prege av den uvante temperaturen eller den glatte banen. Det var Sporting som nesten umiddelbart begynte å produsere farligheter. Både Tore Reginiussen og André Hansen måtte gi corner på farlige framstøt men etter et kvarter omsatte gjestene et hjørnespark i mål.

Uhindret

Reginiussen fikk hodet på serven fra Bruno Fernandes, men greide ikke å klarere ordentlig. Luis Neto plukket opp ballen på høyre side av feltet og la inn. Midtstopper Sebastián Coates fikk gå opp uhindret mellom passive RBK-spillere og stange ballen i mål.

Rosenborg yppet seg noen ganger framover, oftest med Anders Trondsen involvert, men det ble bare en gang virkelig farlig. Det var da Alexander Søderlund i det 27. minutt prøvde seg med et frispark fra god posisjon. Ballen endret retning på en spiller i muren og satte keeper på prøve. Renan Ribeiro ga en retur som Even Hovland var først på, men fra spiss vinkel skjøt midtstopperen både utenfor og over.

Ti minutter senere punkterte Sporting kampen etter slett spill av Rosenborg. Marius Lundemo førte ballen ut fra eget forsvar og ble taklet av Yannick Bolasie ved midtstreken. Bolasie serverte Bruno Fernandes, som skar inn fra høyre og skjøt i mål med venstrefoten.

Hovland trodde tydelig at Sporting-kapteinen aktet å skyte med sitt gode høyrebein, og han ble fintet helt ut da Fernandes la ballen over på venstre. Ballen var også borti skotuppen til Lundemo og endret retning nok til at André Hansen var sjanseløs.

Buing

Trondsen hadde en god sjanse til å redusere før pause. Han brøt gjennom i feltet og skjøt ansikt til ansikt med keeper, men ballen gikk over mål.

Rosenborg-spillerne måtte finne seg i buing fra publikum på vei inn til pauseprat. Den andre omgangen ga ingen indikasjon på at de fant på noe lurt i pausen, for Sporting hadde stort sett full kontroll på sin vei mot tre poeng og tabelltopp.

Etter en drøy time ble Sporting trolig snytt for et straffespark da Hovland brukte ulovlige midler mot Luis Neto i feltet. Rosenborg holdt på å utnytte forvirringen etter den situasjonen til å skape ny spenning, for både Søderlund og Samuel Adegbenro fikk nikke fra kort hold etter innlegg fra Mike Jensen, uten å lykkes.

Lundemo var nærmest da han fem minutter før full tid traff stolpen, men RBK står fortsatt bare med det ene målet fra 1-4-tapet mot PSV i europaligaen denne høsten.

Nå handler det om å redde ansikt for RBK-laget som får besøk av LASK om tre uker og avslutter med bortekamp mot PSV i Nederland 12. desember.

