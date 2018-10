Rosenborg gikk på smell i gullkampen: – To poeng tapt

Tabelljumbo Sandefjord var på vei til å påføre serieleder Rosenborg et tap, men Alexander Søderlund reddet 1–1 fra straffemerket i Eliteserien søndag.

Sandefjords forrige seier kom 10. august da Tromsø ble slått 1–0. RBK var dermed storfavoritt før søndagens oppgjør.

Den regjerende mesteren klarte ikke å innfri favorittstempelet fra start. Rufo sendte Sandefjord i ledelsen da han tok en fri ball i feltet og banket den bak André Hansen.

Rosenborg ble pepet ut til pause, men kom tilbake da Søderlund var rolig fra straffemerket etter 69 minutter.

– Vi er ikke fornøyd. Det er ikke godt nok, men av og til er det sånn. Sånn kampen er så synes jeg vi gjør en bra prestasjon, men vi burde scoret flere mål og kanskje skapt mer. Ellers har vi bra kontroll, sa Søderlund til NTB.

RBK-trener Rini Coolen mener trønderne tapte to poeng.

– Selvfølgelig. Vi er her for å vinne kampen, og vi er skuffet over at vi ikke vant. Vi kontrollerte kampen mesteparten av tiden, og vi spilte bra fotball, sa Coolen til NTB.

– Jeg gleder meg til å ha alle spillerne tilbake fra skade til neste kamp. Da skal vi spille enda bedre angrepsfotball. Etter landslagspausen skal vi ha alle spillerne tilbake, la nederlenderen til.

Søndagens resultat var et slag for et gulljagende Rosenborg. Fem poeng skiller ned til tabelltoer Brann før bergenserne tar imot Lillestrøm senere søndag.

1–1 for tredje gang på rad

Sandefjord tar på sin side et kjærkomment poeng i et forsøk på å unngå nedrykk, selv om vestfoldingene spilte 1–1 for tredje kamp på rad. Marti Cifuentes' menn har ti poeng opp til Start på trygg grunn.

Rosenborg fikk kampens første mulighet på Lerkendal. Matthías Vilhjálmsson fikk heade fra fem meter helt alene, men klarte ikke å få ballen på mål.

Samme mann fikk en ny stor sjanse sju minutter senere. Også denne gangen fikk han stå helt alene i feltet, men Eirik Holmen Johansen tok fram en beinparade på avslutningen fra islendingen.

Skrek på straffe

Likevel var det Sandefjord som tok ledelsen. Pontus Engblom mottok en høy ball i boksen og gikk i bakken i duell med to Rosenborg-spillere. Spissen skrek på straffe, men samtidig falt ballen ned hos Rufo. Spanjolen satte ballen i nettet bak Hansen i RBK-buret.

Etter timen spilt kunne William Kurtovic økt ledelsen for Sandefjord. 22-åringen var rolig i avslutningsøyeblikket da han sendte i vei et skudd på direkten, men Hansen var på skuddet og slo den i stolpen og ut til seg selv.

Engblom var i aksjon fire minutter senere, men heller ikke han klarte å overliste Hansen fra kloss hold.

I stedet kunne Søderlund utligne fra straffemerket etter selv å ha gått ned i feltet i duell med Marc Valles. Søderlund trillet ballen enkelt inn nede ved stolperota.

Samuel Adegbenro fikk sine første minutter etter et langt skadeavbrekk søndag. RBK-angriperen spilte det siste kvarteret.

– Det er godt å være tilbake, men vi er skuffet over resultatet, sa Adegbenro.

– Det er veldig viktig. Han har kjempet hardt for dette. Han har en lang vei å gå, men vi må starte et sted. Vi er veldig fornøyd med det, sa Coolen om å ha Adegbenro.

