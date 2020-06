Rosenborg haltet i sesongåpningen – 0-0 mot Kristiansund

Rosenborg skuffet stort og startet Eliteserien i fotball med 0-0 hjemme mot Kristiansund. Odds Torgeir Børven kan være på vei inn i RBK-stallen om få dager.

RBK imponerte absolutt ikke, men like før pause hadde Pål André Helland en kjempesjanse. Samuel Adegbenro gjorde et strålende forarbeid som burde ha gjort Helland til målscorer. Avslutningen hans med høyrefoten gikk godt over.

– Vi er ikke roboter, og ingen av lagene fikk den rette tenningen, sa Amin Askar til Dplay om å spille for nesten tomme tribuner.

– Dette var ett bonuspoeng, og vi gjør en kankende god kamp, a KBK-trener Christian Michelsen til Eusosport.

Spillet tok seg ikke mye opp i 2. omgang, og for RBK-tilhengerne ble sesongstarten en stor nedtur. RBK klarte ikke å skape stort.

Prøvde

Kristiansund kan reise hjem fra Trondheim rimelig fornøyd. Forrige sesong tok bare fire av 15 lag poeng fra Rosenborg på Lerkendal. KBK gjennomførte en meget solid bortekamp.

Noen minutter før slutt var Askar nær ved å score, men RBK-keeper André Hansen reddet ved nærmeste stolpe.

RBK kastet innpå et par unggutter det siste kvarteret etter at mer etablerte navn hadde skuffet i sommervarmen.

Henter Odd-spiss?

Det hjalp ikke. Og på tribunen satt også noen av de 200 tilskuerne for tett ifølge fotballforbundet. Det meldte VG underveis i kampen.

RBK er på hugget utenfor banen og sikter mot å hente Børven fra Odd i løpet av få dager. Avisene Varden, Telemarksavisa og Adresseavisen omtalte saken i timene før avspark tirsdag.

Børvens kontrakt med Odd løper ut 31. juli. Og skiensklubben vil trolig kunne får inn et stort beløp ved å la Børven går før tiden.

RBK tar seg videre i det tette spilleprogrammet med en storkamp lørdag. Den finner sted i Molde der de antatt to eneste gullkandidatene i eliteserien møtes. Etter serieåpningen blir Molde en ganske klar favoritt i den duellen.

Etter det kommer Bodø/Glimt til Lerkendal.

Søndag får Kristiansund besøk av Aalesund.

(©NTB)