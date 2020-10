Rosenborg hentet svensk spiss

Den svenske 21-åringen Rasmus Wiedesheim-Paul har skrevet kontrakt med Rosenborg ut 2024. Han kommer fra Halmstad i Superettan.

Overgangen skjer kort tid etter at RBK solgte Torgeir Børven til tyrkiske Ankaragücü.

Wiedesheim-Paul har scoret mange mål på nivå to i Sverige. I fjor stoppet han på 19 fulltreffere, mens det er blitt 13 mål på 18 kamper i 2020-sesongen.

– Jeg er veldig glad for at dette gikk i orden. Rosenborg er en stor klubb, og dette er et bra steg videre for meg. Det kjennes skikkelig bra, sier Wiedesheim-Paul til RBKs nettsted.

Han skal konkurrere med sin landsmann Dino Islamovic om spissplassen på Lerkendal.

