Rosenborg hodestups ut av Europa

Åge Hareide lyktes ikke med å lede Rosenborg til Europa League denne sesongen.

ROSENBORG - PSV EINDHOVEN 0-2:

Molde blir eneste norske lag i Europa League 2020-2021. Det ble klart etter at Rosenborg tapte playoff-kampen mot PSV Eindhoven 0-2 på Lerkendal torsdag.

Eran Zahavi og Cody Gakpo scoret målene for de nederlandske gjestene i kampen som var Markus Henriksens første etter returen til RBK.

Tidligere landslagskaptein, nå HamKam-trener, Kjetil Rekdal mener Rosenborg er langt unna nivået som kreves for å hevde seg i Europa League.

- Avstanden mellom lagene hadde vært enda større om det var to kamper - hjemme og borte. Det viser igjen at Rosenborg er veldig langt unna et nivå for å hevde seg ute i Europa, sier Rekdal i VGs studio etter kampen.

Storscorer i Kina

Etter 19 minutters spill fikk Rosenborg den første virkelige advarselen mot hva som skulle komme, da Eran Zahavi traff treverket etter innlegg fra Ryan Thomas.

Den israelske landslagsspissen er hentet inn for å skyte PSV til suksess, etter å ha levert scoringer på løpende bånd i Kina de siste sesongene.

Midtveis i første omgang viste han hvorfor. Donyell Malen slo ballen inn fra venstre, og Zahavi fikk gå opp alene på bakre stolpe og heade inn 0-1 for nederlenderne.

Henriksen brutt og straffet

Like før pause fikk Rosenborg en stor mulighet til å utligne etter en svak klarering fra PSV-forsvaret. Ballen havnet hos Carlo Holse, som sendte av gårde et skudd fra seksten meter.

Ballen ble stoppet rett foran streken av en PSV-forsvarer, før den rullet på tvers av femmeteren og ut til corner, uten at verken Tore Regninussen eller Dino Islamovic luktet muligheten til å pirke inn utligningen.

Et drøyt kvarter ut i andre omgang doblet PSV ledelsen etter at en Markus Henriksen-pasning ble lest og brutt på nederlendernes halvdel.

PSV satte fart framover og kombinerte fint frem til Zahavi fant Cody Gakpo. Han bredsidet ballen vakkert helt oppe i krysset bak en sjanseløs André Hansen.