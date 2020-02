Rosenborg i samtaler med Selnæs: - Det er klart vi er interessert

Rosenborg er interessert i å sikre seg Ole Selnæs på lån fra kinesiske FC Schenzhen.

Artikkelen oppdateres!

Nettavisen kunne tirsdag avsløre at den norske landslagsspilleren har returnert til Norge på grunn av virusutbruddet i Kina.

Ifølge Per Joar Hansen, assistenttrener på det norske A-landslaget, har Selnæs fått tillatelse av FC Schenzhen til å finne seg en ny klubb mens man avventer virussituasjonen. For øyeblikket er den kinesiske ligastarten utsatt på ubestemt tid.

Til Nettavisen bekrefter nå Mikael Dorsin, sportslig leder i Rosenborg, at de er i dialog med Selnæs og at de er interessert i å hente trønderen på lån dersom det skulle bli en mulighet.

- Det er en spesiell situasjon med tanke på coronaviruset og at de ikke vet når ligaen starter (i Kina). Vi får bare følge med. Skulle det finnes en mulighet for at Ole skulle komme på lån hit, så er det klart at vi er interessert i det, men det er mange faktorer som spiller inn. Vi følger i hvert fall med, forteller Dorsin til Nettavisen.

FØLGER SITUASJONEN: Mikael Dorsin, sportslig leder i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Godt forhold til Selnæs



RBK-lederen kjenner Selnæs godt fra før og forteller at han har snakket med nordmannen flere ganger om situasjonen hans.

Svensken vil imidlertid ikke si for mye om hvordan Selnæs stiller seg til en eventuell Rosenborg-retur.

- Det må du snakke med Ole om, men han er trønder så vi får se. Men det er vanskelig å si noe før vi vet hva som skjer. Vi følger med på situasjonen og så fortsetter vi å ha en dialog, forklarer Dorsin.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Selnæs, men han har ikke besvart våre henvendelser de siste dagene.

Møter Serbia i mars

Til tross for at han ikke har spilt kamper siden den kinesiske serien ble avsluttet i desember skal nordmannen fortsatt være høyaktuell til den viktige play-off-kampen til EM mot Serbia 26. mars.

Landslagsassistent «Perry» møtte Selnæs i Trondheim forrige uke i forbindelse med forberedelsene til landskampen mot Serbia.

Til Nettavisen antyder han at han håper Selnæs finner seg en ny klubb.

- Opp mot en så viktig kamp, så er det alltid en fordel å være i sesong og spille kamper som betyr noe, sier Hansen.

Skulle det være aktuelt for Selnæs gå på lån til en Rosenborg vil han kun få med seg treningskamper før Serbia-kampen ettersom Eliteserien først starter 4. april.

«Perry» gjør det imidlertid klart at alt er bedre enn å ikke spille fotball.

- Vi følger spillere som også tilhører skandinaviske klubber. Vi må avvente og se, sier landslagsassistenten.

Norge møter Serbia på et utsolgt Ullevaal Stadion 26. mars. Vinner Norge kampen vil de møte vinneren av Skottland-Israel på Ullevaal Stadion 31. mars til en avgjørende play-off-finale.