Rosenborg imponerte da Vålerenga ble skutt i senk

Taktiske grep fra Eirik Horneland sørget for at Rosenborg kjempet Vålerenga i senk: - Skapte mer enn det de har gjort i hele år til sammen, mente eksperten.

ROSENBORG - VÅLERENGA 3-0:

TRONDHEIM (Nettavisen): Rosenborg tok en imponerende 3-0-seier da Vålerenga kom på besøk.

Borte var snakket om mangel på sjanser og prestasjoner fra enkeltspillere, og gjestene fra Oslo skulle virkelig bli satt på prøve ved flere anledninger søndag kveld.

For Rosenborg-trener Eirik Horneland skulle det også bli en sårt ettertrengt, taktisk triumf, da Samuel Adegbenro benyttet sjansen han fikk fra start ved å score, og Yann-Erik De Lanlay nettet på sitt første touch etter å ha kommet inn fra benken.

Også tidvis utskjelt Rosenborg-spiss Alexander Søderlund fikk lønn for strevet ved å sette prikken over i-en med sin 3-0-scoring like før slutt.

- Det er noe helt annet enn det vi har sett av Rosenborg tidligere i sesongen, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

Også ekspert Tor Ole Skullerud mente de hvitkledde hadde tatt jobben mot Vålerenga på strak arm.

- Vålerenga sliter med å forsvare seg mot et godt bevegende Rosenborg. Det har vært et godt hjemmelag som nesten har skapt mer denne første halvtimen i kampen enn det de har gjort i hele år, mente han etter at hjemmelaget hadde herjet med gjestene den første halvtimen.

Adegbenro-show

Kampens første mulighet kom etter sju minutter, da Chidera Ejuke skjærte seg fint inn fra kant og fyrte fra 20 meter. André Hansen måtte ut i full strekk og fikk slått ut til corner.

Da hadde allerede vertene egentlig startet kampen best, anført av en tydelig spillesugen Samuel Adegbenro på venstrekanten. Nigerianerens første start på en måned for Rosenborg skulle også markeres på best tenkelig vis.

For etter 14 minutter raknet det helt for Vålerengas bakre firer.

EN HÅNDFULL: Vålerenga-forsvarerne, og Johan Lærdre Bjørdal, sleit lenge med å kontrollere Samuel Adegbenro. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

En feilvendt Alexander Søderlund satte opp David Akintola på høyresiden, og den tidligere Haugesund-spilleren parkerte så Markus Nakkim med et enkelt rykk. Nigerianeren dro seg deretter inn til dødlinja, før han serverte til sin umarkerte landsmann på bakre stolpe. Derfra kunne Adegbenro enkelt sende trønderne opp i ledelsen.

Drøye fem minutter senere var samme mann nok en gang på farten, men det knallharde langskuddet fra 16 meter ble akkurat slått over tverrliggeren av en patent Adam Larsen Kwarasey i VIF-buret.

Sjanse-bonanza

Og det meste skulle handle om Adegbenro for Rosenborg sin del den første halvtimen.

Etter 24 minutter snek nemlig den tekniske vingen seg nok en gang inn på bakre stolpe. Innlegget fra Mike Jensen var av den presise sorten, men den påfølgende headingen fra Adegbenro endte til side for mål.

- Han kunne hatt tre, Adegbenro, utbrøt Eurosport-kommentator Fredheim, som også bet seg merke i spillegleden til Rosenborg-vingen.

- Han løper rundt, smiler fra øre til øre og er tydelig ute etter å vise seg fram, sa han.

Spesielt Juárez skulle slite med å håndtere den ivrige nigerianeren. Ved to anledninger ble meksikaneren nærmest brukt som rundingsbøye, uten at det endte med noe særlig til sjanser for RBK.

Deretter skulle vertene la gjestene fra Oslo styre litt mer av spillet, og de hvitkledde lå tydelig lavere enn hva tilfellet hadde vært den første halvtimen. De kunne også virke som om Vålerenga var i ferd med å feste et grep om kampen, før Rosenborg skulle få alle sjansers mor etter 43 minutter.

- Det må jo være sesongens trippel-sjanse så langt, sa en lettere forskrekket Fredheim.

Først fikk nemlig Søderlund headet på tvers av hele feltet, etter et innlegg fra Birger Meling, og på fire meters hold satte Anders Konradsen pannebrasken til. Ballen smalt i tverrliggeren og ut, før ytterlige to Rosenborg-spillere prøvde å pirke kula i mål uten og lykkes.

- Nesten merkelig han ikke styrer den i goalen, Konradsen, mente Skullerud.

Nærmere enn det kom ikke trønderne, og lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til hjemmelaget.

2-0 etter Vålerenga-periode

Etter hvilen skulle spillet brettet seg mer ut, og lagene bølget tidvis fram og tilbake på Lerkendal-gressmatten.

Og ni snaue minutter ut i 2. omgang skulle André Hansen bli testet ordentlig i RBK-buret. Herolind Shala dro fint av to spillere før han siktet mot tidligere Rosenborg-spiller Matthías Vilhjálmsson på topp. Spissen nådde akkurat ikke fram, men i stedet fikk Birger Meling sendt det motsatte av en kompispasning tilbake til Hansen.

Heldigvis for den lysluggede backen var landslagskeeperen parat og fikk akkurat slått unna føttene på to Vålerenga-spillere.

Deretter skulle Rosenborg fortsette å la Vålerenga ha ballen, og hovedstadslaget fikk slippe til over vesentlig store flater, uten at de aller største sjansene ble produsert.

Aron Dønnum fikk muligheten til å gjøre noe med akkurat det etter litt over en times spilt, men skuddet fra unggutten gikk langt over mål.

Så skulle det plutselig smelle motsatt vei, og nok en gang fikk Horneland maksimalt ut av et taktisk grep.

FØRSTE TOUCH: Yann-Erik De Lanlay brukte kort tid på å sette sitt preg på kampen. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Vegar Eggen Hedenstad brøt aggressivt og fikk spilt opp Søderlund på topp. Spissen sendte deretter videre til Jensen, som akkurat fikk et lite touch på ballen, før De Lanlay kunne hamre lærkula ned i hjørnet med sin første berøring.

- Hvilket innhopp av De Lanlay, han sender Rosenborg opp i 2-0, utbrøt Fredheim.

- Etter at Vålerenga har eid ballen det første kvarteret, da kommer kontringa for Rosenborg. Viktig inngripen er det også av Mike Jensen som får lagt videre til De Lanlay, kvitterte Skullerud.

Søderlund med lønn for strevet

Med scoringen fikk Rosenborg også blod på tann, og kvarteret før slutt kom et angrep i Nils Arne Eggens ånd.

Meling og De Lanlay kombinerte fint på venstresiden, før førstnevnte fikk dratt seg helt ned til dødlinja. Derfra vippet backen helt over til Søderlund på bakre stolpe, men headingen fra oppspillspunktet endte like over kasssa.

- Det har Rosenborg savnet, å få denne karen (Søderlund, journ.anm) i angrepsposisjon. Han prøver alt han kan, men får ikke ballen ned under tverrliggeren, kommenterte Skullerud etter angrepet.

Og til slutt skulle den etterlengtede scoringen komme for Søderlund, som hadde revet og slitt med Vålerenga-forsvaret gjennom hele kampen.

Etter å ha mottatt ballen på 20 meter, vendte spissen opp og styrte ballen i det lengste hjørnet med et plassert skudd.

- Der er han stor, og sterk, og god, Søderlund! sa Fredheim etter C-momentet fra haugalendingen.

- Det er nok befriende, og en herlig følelse å kjenne at den ballen stryker inn bak Adam Larsen Kwarasey, for det som fort blir og skal være Rosenborgs toppscorer, la Skullerud til.

Flere mål skulle det heller ikke bli, og med det tok trønderne en svært sterk og imponerende seier.

Tre på rappen betyr også at Rosenborg klatrer opp til en 9. plass, med fem poeng opp til pallplass.

For Vålerenga sin del betydde det andre tapet på rad at blåtrøyene nå ligger på en 7. plass med 17. poeng, kun to mer enn RBK.