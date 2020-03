Rosenborg innfører ytterligere koronatiltak

Rosenborg-spillerne fortsetter med individuelle treningsøkter, men klubben velger å begrense treffpunktene spillerne har. I tillegg stenges Brakka.

Det innebærer at fellesmåltidene før og etter trening fjernes. Både kantina og Brakka stenges.

– Vi fortsetter å trene som vanlig, men begrenser tiden vi oppholder oss sammen, sier Eirik Horneland til klubbens nettsted.

Nylig ble klubbene i Elitserien og 1. divisjon enige om å droppe fellestreninger fram til 31. mars. Sportslig leder Mikael Dorsin opplyste nylig overfor VG at Rosenborg-spillerne trente i grupper på tre på hver banehalvdel på feltet.

Les også: Rosenborg og Kristiansund avlyser treningsleir i Marbella grunnet coronaviruset

Klubben har videre valgt å avlyse arrangementer, og ansatte i administrasjonen oppfordres om å ha hjemmekontor.

Nyhetsstudio: Slik påvirkes idretten av koronaviruset

– Vi tar de forholdsreglene vi mener er fornuftige i den situasjonen vi nå er i. Det handler om å skjerme spillere og ansatte så godt vi kan, men også det å ta et ansvar for alle rundt oss. Vi må gjøre det vi kan for å begrense smitten av viruset, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Torsdag permitterte klubben 39 ansatte. Ingen spillere ble permittert.

(©NTB)