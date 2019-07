Rosenborg kan møte AIK og Tarik Elyounoussi

Dersom Rosenborg tar seg videre til 3. kvalrunde i mesterligaen, venter enten slovenske Maribor eller de svenske mesterne AIK.

Det ble klart da trekningen av 3. kvalifiseringsrunde ble gjennomført i UEFAs hovedkvarter i Nyon, Sveits mandag.

De svenske seriemesterne AIK trenes av den tidligere Brann-treneren Rikard Norling og har to nordmenn i troppen. Tidligere RBK-spiller Tarik Elyounoussi ligger på annenplass på toppscorerlisten. Bærumsgutten Daniel Granli har spilt fem kamper i år. Maribor er den slovenske seriemesteren de siste åtte årene.

Først må trønderne slå ut de solide hviterussiske mesterne BATE Borisov som kan skimte med 13 strake seriemesterskap og i årets sesong kun har sluppet inn seks mål på 15 seriekamper.

Første kamp spilles på Borisov Arena onsdag. Returen på Lerkendal er uken etter.

BATE Borisov har deltatt i gruppespillet i mesterligaen fem ganger siden Rosenborg sist deltok i 2007. I fjor tok de seg til 16-delsfinalen i europaligaen der de slo Arsenal 1-0 på hjemmebane. I London ble det langt tøffere med et 0-3-tap.

Nye sjanser ved tap

Skulle BATE Borisov bli for sterke over to oppgjør, går Rosenborg inn i tredje kvalifiseringsrunde i europaligaen. Der møter de i så fall Sarajevo fra Bosnia-Hercegovina.

(©NTB)