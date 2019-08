Rosenborg klar for playoff til Champions League etter seier mot Maribor

Rosenborg spilte en svak førsteomgang, men hevet seg stort og er nå ett steg nærmere Champions Leagues gruppespill.

ROSENBORG - MARIBOR 3-1:

LERKENDAL (Nettavisen): Rosenborg spilte en dårlig førsteomgang, slapp inn et mål like før pause og sørget for flere smånervøse tilskuere på Lerkendal, men hevet seg stort etter hvilen.

Det var nok til å sikre et svært viktig, og ikke minst innbringende, avansement til Champions League-playoff.

Alexander Søderlund fortsatte der han slapp i Slovenia og noterte seg for ett mål, men Anders Konradsen virkelig roet nervene til Kjernen da han sendte trønderne i føringen etter hvilen.

Ti minutter før slutt økte midtbanespilleren til 3-1 og sørget for en festavslutning på kampen.

Feststemning er det sannsynligvis innad i RBK. Resultatet betyr at klubben er sikret minst 80 millioner kroner, og gir uansett kjærkomne penger i klubbkassa.

Om det skulle bli avansement også fra playoffen, vil det sørge for enda større summer inn portene på Lerkendal.

Om vi skal tro Adressa, vil et gruppespill i Champions League alene være verdt 153 millioner kroner. I tillegg kommer billettinntekter og eventuelle prestasjonssummer.

Slet før pause

Trener Eirik Horneland fortalte i opptakten til kampen at Rosenborg vil fram og angripe mot Maribor på Lerkendal, men trønderne slet i den første omgangen mot det slovenske laget.

Gjestene hadde hevet seg mange hakk siden det første oppgjøret forrige uke, og etter 11 minutter sendte Rudi Pozeg et varsku da han kom alene mot André Hansen etter et glimrende gjennomspill av Marcos Tavares.

Hansen kom imidlertid tidlig nok ut og hindret Pozeg i å få ballen i mål, og kun seks minutter senere var Alexander Søderlund svært nære å gi trønderne en drømmeinnledning.

Spissen, som ble kampens store spiller i det første møtet, fikk ballen på bakre etter et strålende innlegg av Birger Meling, men headingen ble nydelig reddet av Maribor-keeper Kenan Piric.

Maribor var lenge det førende laget i den første omgangen på Lerkendal, men etter 35 minutter viste David Akintola seg fram.

Nigerianeren skrudde på turboen på egen halvdel og tok seg forbi et par Maribor-forsvarere før han serverte Anders Konradsen.

Midtbanespilleren forsøkte å tuppe ballen i mål, men en Maribor-forsvarer avverget scoring med en nydelig blokkering.

Kampen gikk mot pause da gjestene plutselig tok ledelsen. Et gjennomspill mot Mitja Viler så ut til å gå ut over dødlinja, men venstrebacken maktet å holde ballen i spill, og fant Pozeg ute i feltet.

Kantspilleren dunket ballen i mål, og sørget for at Maribor-laget fikk en voldsom vitamininnsprøytning inn mot pause.

Konradsen fortsatte stoformen

Horneland kan umulig ha vært fornøyd med sitt lag til pause, og Rosenborg kom ut langt sterkere etter pause.

Etter 53 minutter kom også scoringen som sørget for at Maribor måtte ha tre ytterligere mål for å sikre avansement uten å måtte spille ekstraomganger.

David Akintola, som glimtvis var meget god tirsdag, skrudde nok en gang på turboen ute til høyre. Den utlånte Midtjylland-spilleren fant deretter Søderlund inne i boksen, og spissen styrte inn 1-1 til ellevill jubel blant Kjernen.

Vertene hevet seg ytterligere etter utligningen, og ikke lenge etter scoringen som fjernet all tvil.

Et hjørnespark fra Vegar Eggen Hedenstad ble slått inn, og inne i feltet kriget Anders Konradsen seg fri. Midtbanespilleren satte pannebrasken til og satte inn 2-1 til Rosenborg.

Den tidligere Rennes-spilleren, som var usikker til kampen som følge av en skade, har vært i strålende form i høst, og tirsdagens scoring var hans sjuende på like mange kamper.

KJEMPEFORM: Anders Konradsen scoret to ganger etter pause mot Maribor. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Scoringen sørget for den nødvendige roen både i RBK-laget og i Kjernen, som sang «Champions League, Champions League» utover i den andre omgangen.

Konradsen var imidlertid ikke ferdig dagen, og ville pynte enda mer på eget målsnitt. Etter 81 minutter fikk han ballen av Akintola, før han med venstrefoten plasserte ballen helt oppe i venstre kryss.

Maribor-laget var i realiteten aldri i nærheten etter pause, og Rosenborg går nå inn i stinne av selvtillit inn i en playoff. Der møter Hornelands mannskap enten ungarske Ferencvaros eller kroatiske Dinamo Zagreb.