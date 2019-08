Rosenborg klarte ikke å ri videre på Europa-suksessen - er nærmest hektet av i gullkampen

Nå er Rosenborg ni poeng bak Bodø/Glimt med en kamp mer spilt.

ODD-ROSENBORG 1-1:

- Rosenborg spiller bra om dagen og er i form, men Bodø/Glimt imponerer. Jeg tror nok at de måtte vinne her i dag for å ha en mulighet, sa Odd-trener Dag Eilev Fagermo etter kampen.

Rosenborg gjorde fem endringer fra laget som møtte Maribor i Champions League-kvalifiseringen tidligere i uken, hvor trønderne sikret seg avansement til play-off runden mot Dinamo Zagreb.

Kampen startet i et forrykende tempo, og Rosenborg fikk en stor mulighet allerede etter fire minutter. Kaptein Mike Jensen avsluttet, men Odd-målvakt Sondre Rossbach vartet opp med en glimrende redning.

Fem minutter senere var det Odd sin tur. Først reddet André Hansen et skudd fra Torgeir Børven, men på den påfølgende corneren dukket Birk Risa opp på første stolpe og scoret med korsryggen (!).

- Jeg vet ikke helt hva som skjer der, men det var godt å sette den, sa forsvarsspilleren etter kampen.

21-åringens mål var kanskje mot hans nye arbeidsgiver. Rosenborg har nemlig vist interesse for forsvarstalentet denne sommeren.

- Det kan jeg ikke gjøre så mye med. Jeg har kun fokus på Odd, hevdet Risa.

SCORET: Birk Risa scoret Odds 1-0 mål. Her blir han gratulert av lagkameratene Joshua Kitolano, Moussa Njie og Fredrik Nordkvelle. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Høyt tempo

Odd fortsatte å kjøre kampen etter scoringen. En frisk Moussa Njie kom seg løs flere ganger på venstrekanten, og skapte mye positivt for hjemmelaget uten at det ble den store uttellingen ut av det.

Kampen roet seg ned etter hvert ut i omgangen, men Odd var fortsatt det førende laget. Rosenborg virket noe tunge etter å ha spilt kamp forrige tirsdag mot Maribor, og ble også stoppet hver gang av et solid Odd-forsvar.

Like før pause fosset Elbasan Rashani frem på høyresiden og fikk en stor mulighet, men skuddet var for dårlig plassert, og dermed ble det en enkel jobb for André Hansen å redde skuddet til 26-åringen.

- For dårlig

Rosenborg gikk til pause etter å ha levert en forestilling langt under pari, noe Anders Trondsen selv erkjente.

- Det er for dårlig. Det er for slapt defensivt. Vi har mye ball, men skaper ikke noe, sa RBK-spilleren i pausen til Eurosport.

RBK-trener Eirik Horneland var ikke helt fornøyd etter første omgangen heller, og mente at spillerne hans ikke våget nok.

- Vi må gå mer på mål. Vi må spille i lengderetning, det er altfor mye på tvers, sa Horneland til Eurosport.

Bortelaget gjorde også et overraskende bytte i pausen ved å ta ut kaptein Mike Jensen, men Horneland avkreftet at det var noe dramatikk i det.

- Det var avtalt på forhånd at Marius Lundemo skulle inn. Mike har spilt mange kamper i det siste, fortalte RBK-treneren videre.

Tok styringen

Det var tydelig at Rosenborg-spillerne hadde fått høre det av Horneland i pausen. Trønderne fikk andre omgangs første sjanse etter at Gjermund Åsen fyrte av et skudd fra 20-25 meter, men Rossbach hadde god kontroll på skuddet.

I det 59. minutt sendte RBK ut tungt skyts i form av Alexander Søderlund som ble byttet inn for Erik Botheim, og effekten kom umiddelbart. Minuttet etterpå dukket Even Hovland opp på første stolpe etter et frispark og bredsidet inn utligningen. Det var midtstopperens aller første scoring i Rosenborg-trøya.

UTLIGNING: Midtstopper Even Hovland scoret 1-1 målet for Rosenborg. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Søderlund, som har vært i kanonform de siste ukene, fikk en god mulighet like etter scoringen. Upresset inne i Odd-feltet kunne han ha truffet mål med et hodestøt, men ballen skled av panna. Rosenborg fortsatte å trykke på, og Lundemo fikk en god mulighet i det 66. minutt etter en heading som gikk like utenfor.

Stortalent måtte ut med skade

Rosenborg fortsatte å ha initiativet i kampen, og vondt ble til verre for Odd da 18 år gamle Joshua Kitolano måtte ut med skade. 18-åringen falt om på gresset uten at noen RBK-spillere var i nærheten av ham, og måtte ut med det som tilsynelatende så ut som en strekk.

I det 77. minutt var Odd frempå og fikk en god mulighet ved Børven, men ballen skled av panna inne i fem-meteren. Like etterpå fyrte Søderlund av et knallhardt skudd fra 20 meter, men den strøk den høyre stolpen til Rossbach.

Fem minutter før slutt kunne Odd ha avgjort kampen, først ved et skudd fra Børven, så fikk Moussa Njie en ny mulighet fra 12-13 meter, men skuddet ble blokkert til hjørnespark.

- Vi er skuffa. Vi blir kanskje litt feige i andre omgang, sa Børven til Eurosport etter kampen.

- Vi blir kontret i senk

Det var også kampens siste mulighet, og dermed endte det 1-1 i Skien. Odd Grenland er fortsatt på tredje plass, fire poeng bak Bodø/Glimt, men med en kamp mer spilt. Rosenborg er nå hele ni poeng bak serielederen med en kamp mer spilt, og trøndernes gullsjanser begynner å bli mikroskopiske.

- I første omgang blir vi kontret i senk, så kommer vi sterkere tilbake, sakte, men sikkert, sa Horneland etter kampen.

RBK-treneren ville heller ikke unnskylde prestasjonen med at trønderne har et tøft kampprogram om dagen.

- Nei, det er ikke utfordrende å ta ut laget, var Horneland klar på.

Odd Grenland-trener Dag Eilev Fagermo mente at uavgjort var helt greit.

- Vi har banespillet mest, men vi roter bort ballen til tider også, sa Odd-treneren til Eurosport etter kampen.