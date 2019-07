Rosenborg med full kontroll borte mot Linfield

Skaffet seg et herlig utgangspunkt før returoppgjøret på Lerkendal.

LINFIELD - ROSENBORG 0-2

Rosenborg hadde få problemer borte mot nord-irske Linfield, og vant 2-0 borte. Det betyr at Eirik Hornelands gutter har et fint utgangspunkt før returoppgjøret i den første kvalifiseringsrunden til Champions League.

Dette er første gang Rosenborg slår Linfield i Nord-Irland. Lagene møttes også i 1986, da endte oppgjøret 1-1 i Nord-Irland, mens det endte 0-0 mellom de to lagene da de møttes i 2010.

Midtveis i den første omgangen ble Mike Jensen spilt fri ute på høyrekanten, og den danske midtbaneeleganten fikk trykket ballen forbi keeper Gareth Deane, som tidligere hadde stoppet et godt forsøk fra Tore Reginiussen.

Rosenborg dominerte banespillet i store deler av kampen, selv om vertene var farlig frempå ved et par anledninger. De maktet aldri helt å true Rosenborgs dominans i regnværet i Nord-Irland.

Eirik Hornelands menn var nærmere 2-0-scoringen enn det Linfield var utligning og i det 66. minutt burde Alexander Søderlund ha doblet ledelsen etter at Yann-Erik de Lanlay fant spissen alene inne i boksen.

Søderlund fikk ikke løsnet skudd, til tross for at keeper Deane var ute av målet, og muligheten rant ut i sanden.

Han skulle endelig finne veien til nettmaskene to minutter senere etter suverent forarbeid av Anders Konradsen. Etter å suste forbi Linfield-forsvarerne på venstrekanten la han inn til Søderlund, som doblet ledelsen.

Pål André Helland ble byttet innpå i den andre omgangen, og var nære ved å sette RBKs tredje for kvelden, men en god inngripen av Deane gjorde at det endte 2-0 til gjestene fra Trondheim.

Rosenborg møter vinneren av oppgjøret mellom BATE Boris fra Hviterussland og Piast fra Polen. Etter det første oppgjøret i Hviterussland står det 1-1.

Vi må helt tilbake til 2007/2008-sesongen sist gang trønderne var å finne i gruppespillet av Champions League. Den gangen møtte de Chelsea, Schalke 04 og Valencia.

Rosenborg sikret ett poeng på Stamford Bridge, og slo Valencia både hjemme og borte. RBK kvalifiserte seg til Europa League det året der Fiorentina ble et nummer for store over to kamper.