Rosenborg med klart mål i Europa League: – Vi skal gå videre

Rosenborg havnet i en tøff, men overkommelig gruppe i Europa League. Både spillere og trener Eirik Horneland har troen på avansement fra gruppen.

– Målsettingen må være å gå videre. VI må ikke være redde for å sette oss slike mål. Spesielt de to første kampene blir viktige, mot LASK borte og PSV hjemme. Får vi med oss fire poeng der er det bra. Det to blir nøkkelkampene.

Det sier André Hansen etter 3-1-seieren over Lillestrøm, Rosenborgs sjuende strake hjemmeseier. Han sier at Rosenborg har kommet i en spennende gruppe. PSV, Sporting Lisboa og LASK Linz er sammen med Rosenborg i gruppe D.

– For publikum er det OK kjente lag. Det er mange gode og ukjente lag i europaligaen, og ikke alle appellerer til det norske publikummet og RBK spesielt fordi de har blitt litt godt vant, sier Hansen og referer til de «gode gamle dagene», da Rosenborg møtte Chelsea, Milan og Borussia Dortmund i mesterligaen.

Muligheter mot LASK

Nå venter ukjente LASK Linz torsdag i Østerrike. De ble nummer to i den østerrikske ligaen i fjor, og har åpnet denne sesongen med fem seirer, en uavgjort og ett tap.

Eirik Horneland mener RBK har gode sjanser til å vinne oppgjøret på bortebane på torsdag.

– Jeg tror vi har muligheter mot LASK, ja. Vi må opp på et høyere nivå mot LASK enn det vi viste mot LSK. Vi må forberede oss maksimalt.

Horneland mener ambisjonene om å ta seg videre burde være til stede.

– Absolutt, svarer Horneland på spørsmål om målet er å ta seg videre.

– Ambisjonene våre skal være å konkurrere i den gruppen der. Sporting er det beste laget, så blir det et race om de tre andre om 2.-plassen, fortsetter Horneland.

– Skal vise LASK at vi er et mye bedre lag

Bjørn Maars Johnsen åpnet RBK-målkontoen med to scoringer mot LSK. Også han mener torsdagens oppgjør blir meget viktig.

– Det blir en veldig viktig kamp på torsdag, for å ta tre poeng i første kamp. Vi skal vise LASK at vi er et mye bedre lag enn dem. Kamper som disse er så viktige, sier Johnsen og legger trykk på ordet må.

Even Hovland sier følgende om klubbens ambisjoner:

– Vi må få med oss gode resultater borte, så skal vi plukke trepoengere her hjemme. Vi må være på stasjonen når toget går, det blir viktig.

