Rosenborg med lite imponerende seier over Aalesund

To mål av Islamovic hjalp trønderne til seier over Lars Bohinens menn.

ROSENBORG - AALESUND 3 - 2:

Aalesund fortsetter å slite på bunnen av Eliteserietabellen. Søndag kveld ble Rosenborg til slutt for sterke for de oransje.

Hólmbert Fridjónssons to scoringer hjalp lite for bortelaget. To mål av Dino Islamovic og ett av Kristoffer Zachariassen gjorde at trønderne til slutt vant 3-2.

Innholdsrik førsteomgang

Kvarteret ut i oppgjøret sjokkerte Aalesund trønderne. Niklas Castro ble spilt gjennom ute til høyre med en pen bakromspasning, og fant spissmakker Hólmbert Fridjónsson inne i feltet. Islendingen sendte gjestene kontant i ledelsen.

15 minutter senere skulle Rosenborg få muligheten fra ellevemeteren, etter at Gudmund Kongshavn nærmest feide ned en Kristoffer Zachariassen i full fart.

- Merkelig av en så rutinert keeper, sa Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre i etterkant av situasjonen

Dino Islamovic gjorde ingen feil fra krittmerket, og sendte Kongshavn feil vei.

UTLIGNET: Dino Islamovic var iskald fra krittmerket. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Et par minutter senere var samme mann frampå igjen, etter et godt svingt hjørnespark fra Vegar Eggen Hedenstad. Den utskjelte spissen var råsterk i feltet, og headet inn sitt andre for kvelden.

Rett før pause måtte Kongshavn plukke ut sitt tredje for kvelden. Formspiller Carlo Holse fant Zachariassen, som sendte ballen utagbart til høyre for Aalesund-keeperen. Dermed kunne RBK gå til pause med tomålsledelse.

Spennende avslutningsminutter

Etter en meget rolig start på den andre omgangen, fikk kampen virkelig det den trengte halvveis ut. En bakromsball ble slått gjennom Rosenborg-forsvaret, og plutselig hadde Fridjónsson en hel banehalvdel å løpe på. Alene med Faye Lund var islendingen iskald.

Ti minutter før slutt fikk Aalesund og Sigurd Haugen en gigantisk mulighet til å utligne, men alene med Faye Lund klinket unggutten ballen på hel volley over mål.

Aalesund trykket på de siste minuttene, men klarte ikke å få inn scoringen.

Dermed kan RBK puste lettet ut for en ny viktig seier.