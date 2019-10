Rosenborg med uheldig tap mot Sporting Lisboa i Europaligaen

Det holdt lenge, men dessverre ikke helt inn.

SPORTING LISBOA - ROSENBORG 1-0

Rosenborg hadde en gyllen mulighet til å ta en stor skalp i Lisboa, mot et Sporting Lisboa som absolutt ikke er inne i sin beste periode. Trønderne skapte flust med sjanser, men manglet det siste lille.

Da ble de straffet av en spiller på utlån fra Everton i Premier League.

- Klart vi er skuffa. Vi produserer nok til å score, men vi ble spilt litt for lave i perioder. Jeg skulle ønske vi fikk med oss poeng hjem, men det er deler av spillet som må bli bedre. Dette er uten tvil det beste vi har levert i gruppespillet denne sesongen, sa Eirik Horneland etter kampslutt, og la til følgende på spørsmål om Rosenborg nå kan friskmeldes:

- Ja, men vi varierer for mye i prestasjonene. Gutta har veldig lyst til å få det til, men det er ting vi må forbedre.

Gigant mellom stengene

Det var vertene som kom til kampens første gode mulighet etter drøye ti minutter. Ballen ble svingt inn fra venstre - og traff pannebrasken til Luiz Phellype milimeterpresist.

Ballen gikk mot mål, men fikk en liten touch innom armen til Even Hovland - og ut til hjørnespark. Kanskje skal Rosenborg være glad VAR ikke er implementert i Europaligaen helt enda.

Fem minutter senere fikk Sporting Lisboa tildelt frispark fra gode 20 meter - og Bruno Fernandes var rask med å signalisere at det frisparket ville han ta selv. Midtbanespilleren, som var hyppig koblet til United i sommer, smalt frisparkforsøket i metallet bak André Hansen, som antageligvis trakk et lettelsens pust da han så at ballen gikk ut igjen.

Like etter vartet Hansen opp med en redning i verdensklasse, på et godt hodestøt fra Luciano Vietto.

IMPONERTE: Yannick Bolasie jakter etter Birger Meling, som var god før hvilen mot Sporting. Foto: Carlos Costa (AFP)

- Synes fortsatt det er merkelig at det ikke er noen klubber i Europa som har bladd opp nok for å kjøpe André Hansen. Når Rosenborg har slitt «bigtime» i gruppespillet forrige sesong - og denne sesongen, har Hansen kamp etter kamp vist at han har et internasjonalt snitt over spillet sitt, bemerket Jesper Mathisen underveis for TV 2.

En liten halvtime ut i kampen var Hansen igjen stor mellom stengene - da han stoppet et godt skuddforsøk fra Vietto.

Den største muligheten før hvilen var det dog Rosenborg som skulle stå for. Et godt hjørnespark ble i utgangspunktet klarert av Coates, men ikke lenger enn i ryggen på en lagkamerat - før ballen smalt i metallet. Ballen spratt, dessverre for nordmennene, akkurat på feil side av målstreken.

- Bein, armer og alt

Sporting imponerte ikke akkurat supporterne sine før hvilen, og kanskje var det grunnen til at de gikk ut i andre omgang med en helt annen intensitet enn før hvilen. Portugiserne fant det vanskelig å trenge gjennom backrekka til Rosenborg, og ofte ble det opp til Fernandes å gjøre noe på egenhånd.

Midtbaneeleganten fikk prøve seg fra en ny god frisparkposisjon ti minutter ut i omgangen, men denne gangen gikk ballen vel og fint opp på de øverste radene på Estádio José Alvalade - som helt urelatert kan få et nytt navn i hyllest til Cristiano Ronaldo.

Rosenborg var frempå ved flere anledninger, og viste tidvis svært gode takter. Etter 63 minutter fikk Rosenborg to gode muligheter, men sviktende beslutninger i den siste tredjedelen sørget for at det ebbet ut i ingen verdens ting.

TØFFE TAK: Mike Jensen prøver å stoppe Wendel. Foto: Carlos Costa (AFP)

Så skulle Rosenborg surre det til for seg selv med bare 20 minutter igjen på klokka.

Klabb og babb i feltet, og Yannick Bolasie raget høyest på bakerste stolpe. Han headet så ballen via en uheldig og/eller klønete Hovland, noe som igjen førte til at André Hansen var utspilt.

- Det er en klassisk Europaliga-scoring! Bein, armer og alt. Litt uflaks, litt udyktighet, men blytungt for Rosenborg dette, kommenterte Marius Skjelbæk og la til:

- Drittmål!

Sporting Lisboa våknet til liv etter scoringen, og så brått langt mer komfortable ut i det de drev med på banen, men Rosenborg hadde på ingen måtte gitt opp oppgjøret. Ti minutter før full tid fikk Anders Konradsen en eventyrlig mulighet til å utligne, men innbytteren forventet nok ikke at ballen skulle falle i beina hans - og da hjalp det lite at han mer eller mindre var på blank.

Rosenborg fikk flere gode muligheter fra døballer, men presisjonen uteble i de avgjørende fasene for trønderne denne kvelden.

- Det har manglet det siste lille fra Rosenborg i kveld, uttalte Mathisen i sluttminuttene.

Med det blir Rosenborg værende på bunn i sin Europaliga-gruppe, med sine null poeng. Dermed henger Europa-eventyret til RBK og Horneland i en svært, svært tynn tråd.