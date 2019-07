Rosenborg rundspilte Viking: - Det er lekestue

Smadret gjestene fra Rogaland.

ROSENBORG - VIKING 5-1

Det ble en fin ettermiddag for hjemmelaget på Lerkendal da Eirik Horneland og Rosenborg sikret 5-1-seieren hjemme mot Viking. Dette var de regjerende seriemesternes andre strake seier denne uken, etter at de slo Linfield i kvalifiseringen til Champions League i midtuka.

Dette er første gangen denne sesongen at Rosenborg scorer fire eller flere scoringer på hjemmebane i Eliteserien denne sesongen.

- Det er lekestue for Rosenborg, sa tidligere Molde- og Vålerenga-trener Tor Ole Skullerud i Eurosports kommentatorboks etter at Anders Konradsen hadde banket inn 5-1 for vertene.

- Det er et seriøst varsel til de andre klubbene i Eliteserien. Rosenborg har fått opp dampen, fulgte Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre.

Vegar Eggen Hedenstad vartet opp en fantastisk scoring like etter halvtimen spilt, og sikret hjemmelaget ledelsen. Det imponerte blant andre TV 2-ekspert Jesper Mathisen:

- Kandidat til årets mål på Lerkendal! For ei kule fra Hedenstad, skrev Mathisen på Twitter.

Alexander Søderlund doblet ledelsen, før Jostein Ekeland reduserte for Viking. Anders Konradsen satte inn 3-1, før Søderlund kunne juble for sin andre scoring og 4-1 for RBK. Også Konradsen sikret seg en dobbel, da han banket inn 5-1.

- Skal vi si «født på ny», spurte Skullerud etter at Søderlund satte sin andre scoring for ettermiddagen.

Seieren for Rosenborg betyr at de fortsetter klatringen på tabellen. De ligger nå på femteplass i Eltieserien etter halvspilt sesong. Det er seks poeng opp til serieleder Molde.

- Vi må jobbe godt på feltet, gutta har vært gode på å mobilisere mentalt. Vi har et godt samhold og en god kultur i garderoben om dagen. Hardt arbeid lønner seg alltid over tid, og jeg føler vi har vært i en prosess som har utviklet seg sakte, men sikkert. Nå ser vi at vi er på gang, sa Horneland til Eurosport etter kampen.

For Viking så blir de værende midt på tabellen. Bjarne Berntsens gutter ligger som nummer åtte etter at de har spilt 14 kamper av årets eliteserie.

- Nå blir det godt å få en pause etter en god vårsesong. I dag ble vi utspilt i flere perioder, vi klarer ikke å stoppe Rosenborg. Vi er heldige som ikke får flere bakover enn vi gjorde, sa Berntsen til Eurosport etter kampen.

RBK-dominans

Det var Rosenborg som hadde full kontroll fra start i oppgjøret på Lerkendal. Etter åtte minutter rullet de hvite og sorte opp langs venstre, og Birger Meling fikk slått et herlig innlegg.

Ballen falt perfekt ned til David Akintola, men hans avslutning suste over målet til Iven Austbø.

Like etter var det Anders Konradsens tur til å teste skuddfoten fra distanse. Skuddet hadde fint redning, men keeper Austbø var patent og fikk klasket ballen ut til corner

På den påfølgende corneren falt ballen til slutt ned til Even Hovland inne i Viking-boksen, men den tidligere Sogndal-stopperen fikk ikke plasser sitt forsøk på mål.

Rosenborg fortsatte å trykke Viking lengre og lengre bakover på banen, og før det var spilt 20 minutter hadde også Yann-Erik de Lanlay satt Austbø på prøve. Den tidligere Viking-spilleren fant heller ikke hull på byllen.

Det gjorde riktignok Vegar Eggen Hedenstad som ladet kanon like etter halvtimen spilt. Høyrebacken fikk ballen etter en RBK-corner, og hamret til. Ballen suste i nettmaskene bak keeper Austbø.

- Det er en kanon fra høyrebacken! Vi snakker om sidebacker i angrep, og så smiller det, sa Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre mens reprisene av Hedenstads drømmescoring rullet over skjermen.

Rosenborg hadde god kontroll og fortsatt å jage scoringer. Det gav effekt kun fire minutter etter da Alexander Søderlund ruvet høyest på en corner, og stanget inn 2-0 for Hornelands menn.

Trønderne så ut til å styre inn til en tomålsledelse til pause, men Bjarne Berntsens menn ville det annerledes. Først tvang de André Hansen til å varte opp med en dobbeltredning før det skulle synge i nettmaskene.

Johnny Furdals innlegg fant Runar Hove inne i Rosenborg-boksen. Hans forsøk tok en styring via Jostein Ekeland, og overlistet Hansen i RBK-buret like før dommer Ola Hobber Nilsen sendte lagene til pause.

Det var uansett Rosenborg som hadde aller mest å smile for etter de første 45 minuttene på eget gress. De ledet 2-1 hjemme på Lerkendal over Viking.

Søderlund-touch

Det skulle ikke ta lang tid før Rosenborg kunne puste lettet ut i den andre omgangen. Innlegget fra Meling var godt, men nedtaket til Søderlund var i en helt egen klasse.

Spissen fra Haugesund tok ballen ned og spilte opp Konradsen som hamret inn RBKs tredje scoring, og hans første scoring i Eliteserien denne sesongen.

Marius Lundemo trodde han hadde satt inn Rosenborgs fjerde mål etter en dødball fra Eggen Hedenstad. Den tidligere LSK-spilleren ble avvinket for offside, men reprisene viste at Hobber Nilsens dommerteam så ut til å ha tatt feil.

Viking slet med å skape de skikkelige store sjansene, men Yildren Ibrahimaj fikk testet skuddfoten på et frispark midtveis i den andre omgangen. Hansen hadde få problemer med å holde skuddet.

Eggen Hedenstad fortsatte å slå suverene innlegg, og Tore Reginiussen ruvet høyest ved to anledninger. Dessverre for Rosenborg suste ballen forbi Austbøs mål.

Ekeland scoret i den første omgang, og spilte servitør til Zymer Bytyqi kun sekunder etter at han hadde kommet innpå. Han var alene med keeper Hansen, men banket avslutningen sin på utsiden av Hansens lengste stolpe.

Det skulle bli en flott dag for Søderlund, for kvarteret før slutt var han igjen kongen i luftrommet da han stanget inn Rosenborgs fjerde scoring for lørdagen, og sikret RBK 4-1.

Eggen Hedenstad testet skuddfoten på ny i det 80. minutt, denne gangen på et frispark fra langt holdt, men Austbø hadde kontroll på høyrebackens ambisiøse forsøk.

Rosenborg rullet opp et nytt fantastisk angrep drøye ti minutter før slutt. Innbytter Pål André Helland spilte opp Mike Jensen, som la ut til Konradsen som banket inn 5-1 for vertene.

Flere scoringer skulle det ikke blir for Rosenborg denne ettermiddagen. De kunne uansett smile bredt etter å ha smadret Viking 5-1 hjemme på Lerkendal lørdag ettermiddag.