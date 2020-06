Rosenborg skuffet i serieåpningen mot Kristiansund

- Det bekymrer meg at de ikke skaper sjanser, sier tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

ROSENBORG - KRISTIANSUND 0-0:

Rosenborg måtte nøye seg med ett poeng etter en skuffende 0-0-kamp mot KBK i serieåpningen på Lerkendal tirsdag.

Trønderne hadde noen brukbare sjanser før pause, men etter hvilen var det lite å skrive hjem om fra Lerkendal, for de 200 personene som fikk være til stede.

Ingebrigtsen: - Det bekymrer meg

I TV 2s studio satt tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen og uttrykte bekymring for det Eirik Hornelands mannskap presterte.

Etter at Erik Huseklepp i samme studio etterlyste mer vilje og lyst til å vinne serieåpningen fra RBKs side, sa Ingebrigtsen følgende:

- Nå skal de reise til Molde, så det blir ikke enkelt. De har ikke akkurat spilt på seg selvtillit etter den matchen her. De har ikke skapt målsjanser.

- Det bekymrer meg litt at de ikke har skapt mer. Den sjansen de har hatt i andre omgang kom på dødball. Etter det, er det KBK som ser farligst ut, sa Ingebrigtsen.

ALBUETOUCH: Eirik Horneland og Christian Michelsen hilser på hverandre før kampstart. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Jesper Mathisen mener presset vil være stort på trener Eirik Horneland allerede etter neste serierunde, dersom det blir tap i Molde.

- Tenk om Rosenborg nå bare får med seg ett poeng mot Kristiansund og taper i Molde. Da er det lurveleven igjen for Eirik Horneland og resten av de som sitter der oppe på Lerkendal.

Michelsen: - Veldig fornøyd

KBK-trener Christian Michelsen var godt fornøyd med å få med seg ett poeng fra Lerkendal.

- Jeg er veldig fornøyd. Vi snakket om det før kampen, at det er en stund siden vi har vært gode på bortebane. Vi er godt organisert og farlig på kontringer. Begge lag er farlige på dødball. Jeg synes vi opptrer solid i dag, sier KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport etter kampslutt.

Store sjanser før pause

Allerede før et minutt var spilt på Lerkendal, var Samuel Adegbenro farlig frempå for vertene på høyresiden, men nigerianeren ble blokkert i siste liten, da han skulle tuppe ballen i mål.

Gjestene var heller ikke ufarlige og etter 20 minutter var Bent Sørmo nær ved å heade inn 0-1, men ballen strøk like til side for mål etter en corner fra Christoffer Aasbak.

Like før pause var det Pål André Helland sin tur til å prøve seg for RBK. Adegbenro gjorde et strålende forarbeid, før han la ballen ut til angrepsmakkeren.

Ballen havnet imidlertid på Hellands høyrebein, og avslutningen gikk over mål fra ti meter.

Islamovic i stolpen

Et snaut kvarter ut i andre omgang var Dino Islamovic nær ved å sette inn sitt første RBK-mål i sin første eliteseriekamp etter at keeper Serigne Mor Mbaye var ute på en aldri så liten bærtur i feltet.

Avslutningen fra skrått hold smalt imidlertid i utsiden av stolpen fra den tidligere Østersund-spissen.

På slutten av kampen var det KBK som var nærmest seieren, da Amin Askar mottok ballen inne i sekstenmeteren.

KBK-spilleren fikk vendt opp og skutt, men André Hansen fikk så vidt slått ballen til corner.

Nærmere kom aldri noen av lagene, og kampen endte dermed 0-0.