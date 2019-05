Rosenborg slo Brann i Bergen

David Akintola ble den store helten for trønderne.

BRANN - ROSENBORG 0-1:

Det så ut til å gå mot uavgjort i Bergen da David Akintola sendte de tilreisende trønderne på tribunen til himmels.

Angriperen dukket opp ved bakerste stolpe på en corner like før slutt og sørget for at Rosenborg slo Brann 1-0 i storkampen på Brann Stadion.

- Det føles bra. Det har vært en tøff start for oss, så dette var fantastisk. Vi vet hvor viktig det var for oss å vinne i dag. Alle kjempet hardt, forteller matchvinneren til Eurosport etter kampen.

Dette var sesongens tredje seier for Rosenborg.

Brann-stikk fra Helland

Pål Andre Helland slo corneren som endte opp i føttene på Akintola. Trønderen var storfornøyd etter seieren.

- Vi vinner en av de tøffeste bortekampene. Jeg synes vi vinner fortjent, sier han til Eurosport etter kampslutt.

Kantspilleren lot heller ikke muligheten gå fra seg til å smelle litt mot bergenserne. På spørsmål om han tror Brann undervurderte Rosenborg, svarer han spydig.

- Helt sikkert. Brann har en tendens til å «choke» når de får bunnlag på hjemmebane. Så det var ikke noe nytt, sier Helland med et smil.

STIKK: Pål Andre Helland kom med stikk til Brann etter seieren. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Intensiv førsteomgang

Det ble en intensiv og sjanserik førsteomgang, hvor spillet bølget fram og tilbake. David Akintola fikk kampens første sjanse da han ble spilt alene gjennom. Rosenborg-angriperen ble stoppet i siste sekund.

Petter Strand fikk hjemmelagets første sjanse etter forarbeid av Amer Ordagic. Strand fikk avsluttet fra 10 meter, men via et Rosenborg-ben gikk skuddet utenfor.

Like etter holdt Vegar Eggen Hedenstad på å sette ballen i eget mål. Klabb og babb i gjestenes straffefelt endte med at ballen smalt i Rosenborg-backen og spratt like utenfor. Hedenstad var også involvert offensivt, og slo flere gode innlegg. Bortelagets spillere slet dog med å komme seg på innleggene.

De siste minuttene inn mot pause fikk Rosenborg flere hjørnespark på rad, og det var svært kaotisk inne i Brann-feltet. Kampen gikk likevel til pause på stillingen 0-0.

TETT: Det ble en jevnspilt kamp mellom Brann og Rosenborg. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Hornelands spådom ble oppfylt

Eurosports kommentatorpar, Kenneth Fredheim og Tor Ole Skullerud, likte det de så av begge lagene i den første omgangen. Særlig Rosenborg imponerte ekspertene.

- Dette er vel noe av de kvikkeste vi har sett av Rosenborg så langt i sesongen. Det er vel det beste vi har sett under Eirik Horneland, uttalte Fredheim da lagene gikk inn til pause og fikk støtte av kommentatorkollegaen.

Også Horneland selv var fornøyd med den første omgangen, og mente at det var målene som nå manglet.

- Et av lagene kommer til å vinne, og det kommer til å bli oss, sa Rosenborg-sjefen i pausen.

Og der fikk Horneland rett. Selv om den andre omgangen ble litt roligere enn den første og begge lagene virket litt redde for å tape, ble det hele avgjort med to minutter igjen på klokka.

David Akintola dukket opp ved bakerste stolpe på et hjørnespark fra Pål Andre Helland. Angriperen styrte enkelt inn 1-0, og Rosenborg fikk med seg tre etterlengtede poeng.