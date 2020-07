Rosenborg slo Viking etter «forferdelig» førsteomgang: - Gjorde knapt nok noe riktig

Rosenborg tilbake på vinnersporet, men både Pål André Helland og Trond Henriksen freste etter svak prestasjon de første 45 minuttene.

ROSENBORG-VIKING 3-0

Rosenborg slo tilbake etter søndagens tap mot Haugesund og sikret tre poeng etter 3-0-seier mot Viking torsdag.

Selv om poengene kan noteres på kontoen og resultatet etterhvert ble ganske komfortabelt, var prestasjonen alt annet enn overbevisende hjemme på Lerkendal.

Spesielt Rosenborgs førsteomgang var av svak kvalitet, noe også målscorer Pål André Helland var tydelig inneforstått med i pausen.

Helland var ikke nådig mot prestasjonen til trønderne de første 45 minuttene.

- Heldigvis kan fotball være blodig urettferdig. Vi tar med oss 1-0 til pause etter en forferdelig omgang, nærmest slaktet Helland eget lag.

Pål André Helland kom med en klar og tydelig melding i pausen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Trøblete start

Rosenborg fikk en alt annet enn optimal start på kampen da Anders Konradsen måtte forlate banen med en skade allerede etter to minutter.

Det hele ble ikke noe bedre da Tore Reginiussen led samme skjebne og ble erstattet av Gustav Valsvik etter halvtimen.

Rosenborg slet med å produsere sjanser på eget gress og det var Viking som stod for de største farlighetene innledningsvis.

Først blokkerte Even Hovland et hardt skudd fra Veton Berisha, før Kristoffer Løkberg banket ballen i stolpen etter 31 minutter.

Gjestene rullet opp flere kontringer og tok RBK i ubalanse gang på gang i den første omgangen.

Nok en gang fikk Berisha en enorm mulighet på løp i hjemmelagets bakrom, men en god redning av Julian Faye Lund stoppet spissen.

Et lyspunkt var uansett at Per Ciljan Skjelbred startet sin første kamp i RBK-trøya etter hjemkomsten fra Hertha Berlin.

LES OGSÅ: Fotballfest: Nettavisen viser Bodø/Glimt i Europa League-kvalifiseringen

Per Ciljan Skjelbred var endelig tilbake i RBK-trøya og startet kampen på midtbanen. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

- Elendig

I pausen var det en selvkritisk Berisha som oppsummerte omgangen.

- Det tar jeg på min kappe. Det er elendig at jeg ikke putter på de sjansene jeg får. Vi er klart bedre enn Rosenborg, var Berishas dom.

RBK og Pål André Helland gikk umiddelbart i angrep etter en av Berishas misbrukte sjanser fem minutter før pause og fikk uttelling på sin første ordentlig mulighet i kampen.

Veton Berisha misbrukte flere store sjanser på Lerkendal torsdag kveld. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Helland dro seg inn i banen og klinket til mot det lengste hjørnet, ballen tok innim Viljar Vevatne før den landet i nettet bak Arild Østbø.

Selv om laget hans gikk til pause med ledelsen var det en langt fra fornøyd trener Trond Henriksen som snakket med Eurosport før den andre omgangen.

- Hva sa du til dine gutter i pausen?

- Ja, det var jævla mye. Vi gjorde jo knapt nok noe riktig utenom å score et mål, kom det kontant fra Henriksen.

Etter kampen bekreftet Henriksen tordentalen han måtte ty til i pausen.

- Jeg føler meg litt lettet nå for det var ikke mye som stemte før pause. Hadde det ikke vært for Julian i mål så kunne det blitt stygt. Det var vel et stykk Henriksen-brøl og et stykk Dorsin-brøl i pausen, så prøvde vi å re-starte. Det ble betydelig bedre i andre. Det som ble prestert førsteomgangen var skrale saker, sier Henriksen til Eurosport etter kampen.

Trond Henriksen viste temperament i pausen. Treneren var alt annet enn fornøyd med Rosenborg sin prestasjon. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Bedre med etter pause

Etter det som må kunne tolkes som en skjennepreken i pausen kom Rosenborg ut med mer energi etter pause.

Ti minutter inn i omgangen doblet de også ledelsen etter en corner.

Helland slo en ball inn i feltet som ble klarert til værs og videre bakover. Der var Hovland først fremme ved den bakerste stolpen og pirket ballen inn med pannen.

Viking løftet spillet sitt de siste 20 minuttene, men maktet ikke å gjøre det viktigste, nemlig å sette ballen i mål.

Istedenfor var det Torgeir Børven som la på til 3-0 med i overkant av ti minutter igjen av kampen. Et nydelig innlegg av Erlend Dahl Reitan landet perfekt rundt straffemerket hvor Børven stusset ballen videre inn i det lengste hjørnet bak Østbø.

Dermed rykker Rosenborg opp på 5. plass med sine 18 poeng etter det som til slutt ble en fortjent seier hjemme mot Viking.