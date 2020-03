Rosenborg stenger «Brakka» - frykter coronaviruset

Trønderne tar ingen sjanser.

Artikkelen oppdateres!

Den norske eliteserieklubben opplyser mandag i en pressemelding at de har bestemt seg for å holde klubbhuset «Brakka» stengt i de neste to ukene.

Det skjer på bakgrunn av den uklare situasjonen rundt coronaviruset, skriver klubben.

Rosenborg er en av flere norske klubber som har tatt grep som følge av virusutbruddet. Forrige uke ble det også klart at trønderne dropper den planlagte treningsleiren i spanske Marbella i mars.

Også Kristiansund har valgt å ikke reise til Spania, mens Molde og Brann er i tenkeboksen.