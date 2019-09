Rosenborg tapte første gruppekamp i Europa League

LASK Linz fra Østerrike ble for sterke.

LASK LINZ - ROSENBORG 1-0:

Rosenborg luktet på en Champions League-plass i høst, men måtte til slutt ta til takke med spill i Europa League etter tap for Dinamo Zagreb i playoffen.

Torsdag ventet første gruppekamp i den nest gjeveste europacupen, borte mot LASK LInz fra Østerrike. Det ble som ventet en meget tøff oppgave for trønderne.

Frustrert Jensen



James Holland scoret kampens eneste mål og sikret seier for hjemmelaget.

Kaptein Mike Jensen var svært kritisk til RBKs prestasjon etter kampslutt.

- Det er en alt for dårlig prestasjon. Det er ikke godt nok, sier Jensen til TV 2.

- Vi gjør for mange feil, vi spiller feil og sparker for mye langt, får ikke tak i ballen, gjør for mange tekniske feil og for mange ukontrollerte feil, sier dansken.

Han legger ikke skjul på sin frustrasjon.

- Det var mye som var dårlig i dag. Jeg er veldig frustrert. Dette er et LASK-lag som vi skal slå, sier dansken.

RBK-sjef Eirik Horneland sa følgende til TV 2:

- Prestasjonen irriterer meg. Den er fryktelig svak.

Maars Johnsen fra start



Nykommer Bjørn Maars Johnsen hadde fått tillit fra start i torsdagens kamp. Han imponerte stort mot Lillestrøm i Eliteserien sist helg, men mot østerrikerne var ikke spissen helt på hugget og ble byttet ut etter drøye 70 minutters spill.

- Maars Johnsen har virket litt daff i dag, mente TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Ekspert Jesper Mathisen sa seg enig og måtte innrømme at han stusset litt over at trener Eirik Horneland hadde gått bort fra den formasjonen som hadde gitt bra uttelling i europacupen tidligere denne sommeren.

- Maars Johnsen har absolutt ikke fungert veldig godt på topp for Rosenborg. Han har heller ikke fått så veldig mye å jobbe med, sa Mathisen.

- Rosenborg-laget har fungert bra med to rene kanter og én stor sterk spiss i kvalikkampene til Champions League. Det har ikke fungert bra i dag med én ren kant og to store, sterke spisser, sier TV 2-eksperten videre.

Mange har i sosiale medier også reagert på at Horenland gikk bort ifra den oppskriften som fungerte så bra i kvalifiseringen til denne kampen.

På Twitter skriver Mathisen følgende etter kampen:

- I Europa har de spilt inn en ellever som faktisk har fungert godt. I dag så det ut som det var null relasjoner og rytme utpå det. RBK treffer på 69,7% av pasningene sine i kveld! Konradsen med 43% og Samuel med 22%! Nok av muligheter etter slurv hos LASK, men fryktelig presisjon, oppsummerer TV 2-profilen.

Maars Johnsen hadde altså fått tillit som midtspiss, mens Alexander Søderlund spilte i en slags «sidespiss»-rolle. Samuel Adegbenro var kantspiller i formasjonen.

Trener Horneland er på sin side ikke helt enig i kritikken.

- I dag synes jeg ingenting fungerte. Det blir feil bare å evaluere de to. Må evaluere hele laget. Måten vi har forberedt de på er ikke godt nok, sier Horneland til TV 2.

RBK under press

Rosenborg var tidvis under stort press i første omgang, men så lenge ut til å ri av stormen. Men på overtid fant til slutt østerrikerne veien til nettmaskene.

Peter Michorl slo en corner mot den sterke brasilianske spissen Joao Klauss, men han kom ikke på ballen. I stedet havnet den hos kaptein James Holland som stanget ballen i mål. Verste tenkelige tidspunkt for trønderne å slippe inn, rett før pause.

Vertene kom til sin første store sjanse i kampen allerede etter sju minutter. Et innlegg fra Reinhold Ranftls havnet hos en umarkert Samuel Tetteh ved barke stolpe. Tetteh nådde ballen, men fikk ikke skikkelig treff og RBK slapp med skrekken.

Etter 16 minutter var vertene på farten igjen. Joao Klauss, Thomas Goiginger og Tetteh kombinerte, før sistnevnte fikk ballen på rundt ti meter. Avslutningen var god, men keeper Andre Hansen var raskt nede og avverget med en benparade.

Småfarlig

Like etter var det Klauss som forsøkte seg. Kruttpakka fra Brasil stormet mot RBK-målet. Even Hovland var imidlertid med og fikk blokkert fra LASK-spissen.

Etter en tøff start på kampen kom RBK litt mer med etter hvert og spesielt Mike Jensen gjorde mye bra på midtbanen. Trønderne kom til noen halvsjanser, men tok ofte feil valg i avgjørende situasjoner, noe som resulterte i kun småfarligeheter.

Bjørn Mars Johnsen, som fikk tillit fra start, vant blant annet noen dueller som satte opp RBK i gode posisjoner, men det ble ofte litt tafatt i avslutningsøyeblikket.

Det så likevel ut til at bortelaget skulle klare å gå til pause med uavgjort 0-0, men to minutter på overtid i omgangen stanget altså Holland inn ledermålet.

Utrolig miss



Rett etter pause burde det stått 2-0 til hjemmelaget. RBK-forsvaret sov og to LASK-spillere kom nærmest alene igjennom. Dominik Frieser spilte til lagkompis Joao Klauss, men spissen klarte på ufattelig vis å sette ballen utenfor.

Rosenborg, som trengte en scoring, skapte heller ikke all verden etter pause. Gjestene truet litt ved et par dødballer, men det ble ikke elleville målsjanser ut av det.

Etter 72 minutter ble Alexander Søderlund spilt fram i boksen i en meget god posisjon, men spissen spolerte sjansen med et svært dårlig førstetouch.

De siste minuttene hadde vertene god kontroll på kampen og kunne ro i land 1-0-seieren mot et litt tafatt RBK-lag, som aldri klarte å mobilisere en sluttspurt.